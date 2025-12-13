Un funcionario de la Gerencia Regional de Educación (GRED) ha sido denunciando ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo por infringir supuestamente el principio de neutralidad y hacer uso de recursos públicos con fines proselitistas.

Se trata de William Ericson Orrego Jaime, quien desde el 20 de junio de 2024, se desempeña como director ejecutivo de Gestión Institucional de la GRED.

Al igual que otros de sus correligionarios de Somos Perú, Orrego Jaime postuló sin éxito en las elecciones regionales y municipales 2022, pero luego de la derrota, el gobernador Jorge Pérez lo designó en un cargo de confianza.

Caso bajo cuestionamiento

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2025, según la denuncia que interpuso un trabajador de la GRED, cuya identidad prefiere mantener en reserva.

“El funcionario denunciado, aprovechando los recursos del Estado (tales como viáticos, tiempo de jornada laboral, etc) realizó un viaje a la ciudad de Lima. Durante su permanencia en la capital, realizó actividades ajenas a sus funciones públicas, específicamente visitando el local partidario de la organización política Somos Perú, y, participando en actos de índole proselitista”, reveló.

Prueba de ello es la fotografía que se tomó Orrego Jaime junto a su lidereza, Patricia Li Sotelo, el mismo día que llegó a Lima. Dicha imagen fue compartida en la página de Facebook de la presidenta de Somos Perú.

“Este acto configura un presunto aprovechamiento indebido del cargo y el uso potencial de recursos públicos para fines partidarios, contraviniendo el principio de neutralidad que exige a todo funcionario abstenerse de realizar actos que favorezcan o perjudiquen a alguna organización política”, aseveró.

Como medios probatorios presentó la planilla de viáticos y la orden de servicio. Solo el viaje en avión de ida y vuelta, costó al Estado más de 1 800 soles.