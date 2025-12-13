Durante la inauguración del IX Congreso Metropolitano de Estudiantes Frente a la Violencia y Jóvenes con Propósito, el presidente de la República, José Jerí, dirigió un mensaje orientado a resaltar la importancia de la vocación y el sentido personal en las decisiones de vida de los jóvenes.

En su intervención, sostuvo que el rumbo de cada persona no responde al azar, sino a elecciones tomadas con convicción.

“El propósito es hacer las cosas de corazón, por el camino que cada uno decida, pero con entrega”, afirmó.

La actividad congregó a estudiantes de diversas instituciones educativas, así como a autoridades civiles y policiales. En ese contexto, Jerí señaló que quienes ocupan cargos de responsabilidad tienen el deber de garantizar condiciones que permitan a los jóvenes desarrollarse con libertad.

En otro momento de su discurso, el presidente destacó el valor de los símbolos patrios como parte de la identidad nacional y recordó su experiencia escolar como abanderado y escolta. Al respecto, subrayó que “nadie defiende lo que no conoce” y defendió la promoción del respeto a la bandera y al himno nacional en los centros educativos.

Finalmente, Jerí compartió que su primer acercamiento al liderazgo fue como alcalde escolar, experiencia que marcó el inicio de su trayectoria. Indicó que, aunque entonces no proyectaba su futuro profesional, cada decisión contribuyó a su camino. “Sigan adelante con los objetivos que se tracen. No desmayen en su propósito” , concluyó, al cerrar su participación ante el público estudiantil.