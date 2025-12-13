El candidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se presentó en Chiclayo y ofreció una serie de propuestas en materia de seguridad ciudadana durante su gira proselitista. Entre las medidas que planteó figura la interceptación de llamadas vinculadas a extorsión y sicariato, mecanismo al que denominó “chuponeo legal” y que, según indicó, debería estar a cargo de grupos de élite integrados por especialistas en inteligencia y exmilitares con experiencia en la lucha antiterrorista.

“Aquí no se trata de grandes batallones, se trata de grupos de élite para poder chuponear legalmente las líneas telefónicas de extorsión y sicariato, pero hay que invertir billete, pues. Eso en lugar de dar dinero a burocracia, gente que no trabaja, consultorías, gasto corriente que se le llama”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Según explicó, la propuesta busca identificar y ubicar a los responsables de estos delitos mediante el rastreo de comunicaciones telefónicas, con un presupuesto proyectado de mil millones de soles destinados a equipamiento tecnológico.

Exluchadores contra el terrorismo en su plan de seguridad

El aspirante a la presidencia, aseguró que el país mantiene como problemas centrales la inseguridad ciudadana y la corrupción. En esa línea, destacó que su partido ha reclutado a personas con trayectoria en la lucha contra el terrorismo como parte de su propuesta para combatir el crimen organizado actual.

“Los dos grandes problemas que tiene el Perú, el 99% en cualquier encuesta que usted haga es inseguridad, sicariato y corrupción. Hemos armado en Renovación Popular una lista de gente que ha peleado contra el terrorismo ideológico, MRTA, Sendero Luminoso”. sostuvo López Aliaga.

“Chuponeo legal” con presupuesto millonario

El líder de Renovación Popular sostuvo que su propuesta incluye la aplicación de un “chuponeo legal” a gran escala, financiado con recursos del Estado. En ese sentido, plantea reorganizar las prioridades presupuestales para dirigir grandes montos a equipos de interceptación de llamadas operados por grupos de élite, en lugar de apostar por grandes batallones policiales.

“Ese dinero, 1000 millones hemos previsto para tener equipos de chuponeo legal y geolocalización. O sea que la población que es extorsionada pueda llamar personajes peruanos que han derrotado al terrorismo” explicó el candidato.