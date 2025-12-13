Totalmente entristecida se mostró una familia luego de que uno de sus seres queridos perdiera la vida de manera repentina en un trágico incidente ocurrido en Chiclayo.

El lamentable suceso se registró la noche del último martes, cuando Lucía Angélica Díaz Gómez (50) se encontraba en su domicilio, ubicado en el pueblo joven Cruz de la Esperanza.

Tragedia en familia

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la ama de casa subía las escaleras para dirigirse a su habitación a descansar; sin embargo, resbaló y cayó violentamente, golpeándose la cabeza contra el piso.

Su esposo, de quien estaba separada pero que la visitaba a diario, junto a sus tres hijos, al escuchar el fuerte golpe corrieron a auxiliarla y la encontraron tendida y semiconsciente. Segundos después, la mujer recobró la conciencia, manifestando intenso dolor en la cabeza. Al no presentar heridas visibles ni sangrado, fue llevada a su cama para que descansara.

Minutos después, la mujer dejó de respirar, por lo que sus hijos y su esposo la trasladaron de inmediato al servicio de Emergencia del Hospital Regional Lambayeque. Lamentablemente, el médico de turno solo pudo certificar su fallecimiento, al no presentar signos vitales.

El hecho fue comunicado a la Policía de la comisaría del Norte, que a su vez dio aviso al Ministerio Público. El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.

Se conoció que la occisa asistía a una iglesia evangélica de la zona, donde será velada por sus familiares y hermanos en la fe. Deja en la orfandad a tres hijos de 12, 17 y 22 años. Asimismo, los fines de semana se dedicaba a la venta de helados para contribuir al sustento del hogar.