Dos heridos de gravedad dejó una violenta balacera registrada en el pueblo joven San Antonio, en Chiclayo, la tarde del último lunes, cuando un delincuente apareció de manera repentina en un parque de la calle Tejada y abrió fuego sin mediar palabra contra dos hombres que se encontraban conversando.

Heridos

Según información policial, los proyectiles impactaron en diferentes partes del cuerpo de Adrián Daniel Rubio Aricochea y Ronnie Alexander Rodríguez Santoyo, conocido como “Piedra”, quien además presentaría antecedentes policiales y habría estado involucrado en enfrentamientos con otros grupos delictivos de la zona.

Ambos quedaron tendidos en el pavimento en estado grave. Al escuchar las detonaciones, los vecinos salieron de sus viviendas y, al percatarse de la escena, solicitaron de inmediato la intervención de la Policía de la comisaría de Campodónico.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al servicio de Emergencia del hospital Las Mercedes, donde los médicos lograron estabilizarlos, aunque su estado de salud permanece reservado.

El hecho fue comunicado a los agentes del área de Homicidios de la Divincri, quienes llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y el recojo de casquillos de bala. Durante la inspección, se confirmó que uno de los proyectiles atravesó la puerta de una botica ubicada a pocos metros del lugar del ataque.

Afortunadamente, empleados y clientes lograron ponerse a salvo, evitando una tragedia mayor. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en grado de tentativa.