Actuó con total crueldad, matando a machetazos en la cabeza a un indefenso perrito criollo, pero solo recibió como castigo una pena considerada benigna por la población en la región Lambayeque.

Debido a ello, pobladores del distrito de Santa Rosa anunciaron una protesta para este martes en el mercado Centenario, en memoria del can conocido como “Lalito”, cuyo caso ha generado indignación ciudadana.

Detalles de caso

El Juzgado de Flagrancia sentenció a dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida al comerciante Pedro Ángel Lluen Gonzales, por el delito de actos de crueldad contra animales domésticos.

Además, le impuso la pena de inhabilitación, prohibiéndole la adopción o tenencia de animales domésticos.

Asimismo, fue condenado al pago de S/300 por concepto de reparación civil a favor del Estado y S/500 para la agraviada Cory Chancafe Quiroz, promotora de un albergue canino.

Como se recuerda, los hechos ocurrieron el jueves 11 de diciembre de 2025 en el centro de abastos de Santa Rosa, cuando el can tomó una porción de carne con hueso del puesto de venta de Lluen Gonzales, quien al descubrirlo desató su furia contra el animal.

Otros comerciantes y usuarios, al ver que el carnicero mató al perrito con su propia herramienta de trabajo, le increparon su violenta actitud y dieron aviso a la Policía para su intervención.

Diario Correo conversó con César Flores Mori, abogado defensor de la parte agraviada, quien respondió a los cuestionamientos por la pena suspendida impuesta al acusado.

“El señor no registra antecedentes penales, tiene trabajo estable y familia, y por ello el fiscal a cargo consignó esa pena”, señaló.

Además, explicó que el acusado aceptó los cargos y se acogió a la conclusión anticipada, lo que permitió que la pena se reduzca.

“El fiscal (Segundo Vásquez) había consignado una pena menor con una ley que no correspondía, pero tuve que intervenir para que se reformule. Incluso, a mi clienta no la habían consignado como agraviada, sino como testigo, debido a que en la comisaría no quisieron recibirle la denuncia”, acotó.