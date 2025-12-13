Mediante un operativo de rutina, la Policía Nacional intervino y detuvo a una autoridad edil por su presunta implicancia en el delito de peculado de uso de un vehículo municipal.

Se trata de Amílcar Gil Zelada (59), actual alcalde del distrito de El Prado, provincia de San Miguel, en la región Cajamarca, quien fue intervenido a las 10:50 de la mañana en el kilómetro 745 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la jurisdicción de Lagunas–Mocupe, en Lambayeque.

Operativo

Según el acta policial, el burgomaestre se desplazaba a bordo de la camioneta de placa EAD-763, unidad de propiedad de la municipalidad distrital. Al advertir esta situación, agentes de la División de Protección de Carreteras de Reque le ordenaron detener la marcha para realizar la intervención correspondiente.

Durante el control, los efectivos solicitaron la autorización de salida del distrito, documento que debía estar avalado por el concejo municipal. Ante este requerimiento, el alcalde reaccionó de manera agresiva y prepotente, señalando que se dirigía a la ciudad de Chiclayo para pasar la revisión técnica vehicular de la camioneta.

Sin embargo, los policías verificaron que la unidad no contaba con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) desde el año 2024, por lo que fue trasladado a la comisaría de Mocupe, donde se le impuso una papeleta de infracción equivalente al 50 % de una UIT.

Posteriormente, al advertirse presuntas inconsistencias en la versión brindada por la autoridad edil sobre el motivo de su desplazamiento, los agentes determinaron su traslado al Departamento de la Policía Anticorrupción, donde permanece en calidad de detenido, mientras continúan las diligencias e investigaciones por el presunto delito de peculado de uso de bienes del Estado.