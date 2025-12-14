Los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano solicitaron que el juicio que afrontan por un homicidio sea retrotraído a la etapa de acusación. El caso tiene su matriz de inicio por hechos ocurridos en Lambayeque.

El pedido fue sustentado por su abogado, César Nakazaki Servigón, ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente.

Durante su intervención, el letrado sostuvo que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque modificó elementos sustanciales de la imputación por sicariato por encargo en la tercera subsanación del requerimiento de acusación y sobreseimiento. Según explicó, esta variación de los hechos vulneraría la garantía del debido proceso.

Nulidad del juicio

La defensa solicitó la nulidad absoluta de la acusación por sicariato por encargo en agravio del exauditor de la Sunat, Luis Roberto Cieza Herrera, contenida en la subsanación del tercer requerimiento mixto, de fecha 5 de febrero de 2020.

Asimismo, pidió que se anulen los autos de enjuiciamiento emitidos en febrero de 2021: la resolución N.° 148, del 11 de febrero, que dispuso el juzgamiento de Carlos Roncal, y la resolución N.° 154, del 12 de febrero, que ordenó lo propio para Samuel Roncal Miñano.

La defensa también solicitó que el proceso sea retrotraído a la etapa intermedia y que se ordene a la Fiscalía formular una nueva acusación, respetando los hechos establecidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria del 16 de noviembre de 2016, cuando se incorporó a Samuel Roncal, así como en la ampliación del 22 de septiembre de 2017, en la que se incluyó a Carlos Roncal.

Reacciones

Desde el Ministerio Público indicaron que se oponen al pedido, al considerar que los cambios introducidos responden al avance progresivo de la investigación. Asimismo, trascendió que el Primer Juzgado Penal Colegiado no accedería a retrotraer el juicio.

DATO. En caso el juzgado rechace la solicitud, la defensa aún podrá interponer un recurso de apelación ante instancias superiores.