A cuatro días del vencimiento del plazo para inscribir fórmulas y listas de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó 6.841 hojas de vida completamente registradas en la plataforma Declara+.

Estas corresponden a 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales, de cara a las Elecciones Generales 2026. Una agrupación aún está pendiente de cargar su información.

Plazo final este martes 23

El cronograma electoral establece que este martes 23 de diciembre vence la presentación de todas las solicitudes para postulantes a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

El JNE insta a las 38 organizaciones políticas habilitadas a consignar oportunamente los datos y evitar problemas en la etapa final del proceso.

La institución mantiene una línea gratuita las 24 horas (0800-00-214, opción 1) para soporte técnico. Además, difunde reportes diarios en sus plataformas y envía información personalizada vía correos y mensajes de texto dos veces al día a las organizaciones.