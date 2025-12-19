El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró este viernes que las fuerzas policiales continúan con la búsqueda activa de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien mantiene una orden de captura vigente por diferentes delitos en los casos “Aeródromo de Wanka” y “Los Dinámicos del Centro”. El titular del Mininter, enfatizó que no existe ningún tipo de protección especial para prófugos de la justicia y que se han adoptado medidas concretas para lograr su ubicación.

“Es una burla, nosotros venimos realizando nuestro trabajo, esperemos los resultados. Esa es la misión.” aseguró Tiburcio en Canal N.

Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad

Desde octubre de 2023, Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad tras escapar luego de una sentencia de prisión. Su caso ha sido motivo de seguimiento por parte de distintas instancias del sistema judicial y ha generado debate político en el país, sobre todo en un contexto de creciente preocupación por la lucha anticorrupción.

Ante la presión mediática sobre su búsqueda sin resultados, el ministro Tiburcio afirmó que se trata de una captura compleja. Además, destacó que no se rastrear a una persona en la clandestinidad requiere un trabajo minucioso y especializado por parte de la Policía Nacional.

“Todos piensan que cuando tenemos la parte de la prensa, porque alguien se pronuncia inmediatamente debe estar capturado. Ustedes saben que en el tema de redes no es fácil ubicar a una persona, es un trabajo que está haciendo la policía y pronto tendrán los resultados.” respondió el titular del sector.



