El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que el estado de emergencia en Lima y Callao será ampliado, al considerar que esta medida sigue siendo una herramienta de soporte fundamental para la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la Dirección Antidrogas de la PNP, donde el titular del Ministerio del Interior (Mininter) presentó un balance de las acciones en materia de seguridad ciudadana.

Mininter reporta reducción de homicidios

Según informó Tiburcio, las cifras de homicidios han disminuido de noviembre a diciembre tanto en Lima como en el Callao.

Detalló que en el último mes se registraron 33 homicidios en Lima y 10 en el Callao, cifras que, a su criterio, reflejan que el estado de emergencia contribuye a reforzar la capacidad operativa de la PNP.

“Es la herramienta que está utilizando la Policía para poder intervenir”, afirmó el ministro.

“Vamos a dar ese tercer paso”, señala Tiburcio

El titular del Mininter sostuvo que el Gobierno continuará reforzando las acciones contra la criminalidad organizada y la violencia urbana.

“Creo que lo dijimos a nivel del Gobierno, el mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la Policía para poder intervenir”, manifestó.

Agregó que, aunque la presencia policial no siempre es visible en todos los puntos, las intervenciones se están realizando en los distintos conos de la capital.

Situación legal de autoridades investigadas

Durante la conferencia, el ministro también se refirió a la situación legal del suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y del alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien se encuentra prófugo de la justicia.

En ese contexto, Tiburcio aseguró que “no hay privilegio ante nadie” dentro de su cartera y que las acciones del sector se realizan sin distinciones, independientemente del cargo o la investidura de las personas involucradas.