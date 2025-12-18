El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 emparejó a Alianza Lima con el Club Sportivo 2 de Mayo en la Fase 1, repitiendo un cruce contra un equipo paraguayo como ocurrió este año con Nacional.

Conocido como “El Gallo Norteño”, este club de Pedro Juan Caballero (Amambay) celebra 90 años de historia, mayormente en ligas regionales, con ascensos esporádicos a Primera División: cuatro temporadas en 2005 y regreso en 2023 tras ser subcampeón de Segunda.

En 2025, llegó a la final de la Copa Paraguay (perdió 1-0 ante General Caballero), lo que le cedió el cupo continental al descender su rival; esta será su debut en Libertadores tras la Sudamericana.

El equipo juegar de local en el estadio Río Parapití (capacidad para 25.000 espectadores, sede de Copa América 1999 y Sudamericano Sub-20 2007).

En la liga paraguaya 2025, terminó 11° en Apertura y 5° en Clausura. Su técnico Eduardo Ledesma, exjugador y exasistente, inició pretemporada el lunes, con pausa navideña y regreso enfocado en retos como el debut liguero el 23 de enero ante Sportivo Luqueño.

Entre sus figuras destacan goleadores Fernando Cáceres y Diego Acosta, más el nuevo fichaje Pedro Delvalle. Así, 2 de Mayo llega con hambre de gloria internacional ante un Alianza Lima que también renueva ciclo técnico.