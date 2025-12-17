Mientras el Congreso aún tiene pendiente evaluar el pedido de Dina Boluarte Zegarra para comenzar a recibir su pensión vitalicia como expresidenta, el Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la demanda interpuesta por la ex jefa de Estado para anular la vacancia en su contra que el Parlamento aprobó el pasado 9 de octubre.

En efecto, la Primera Sala Constitucional de Lima aceptó la acción de amparo presentada por la defensa de la exmandataria y programó la “audiencia única” correspondiente para el 12 de marzo del próximo año.

En su escrito, Boluarte Zegarra sostiene que el procedimiento de vacancia vulneró sus derechos fundamentales, como el debido proceso, la igualdad, la defensa, así como su honor y buena reputación.

La demanda –como Correo ya lo informó antes– busca que se deje sin efecto la resolución legislativa que la destituyó y que se retrotraiga todo el proceso.

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte –en una entrevista a RPP que ofreció el pasado 24 de noviembre–, acentuó el argumento de que no hubo un debido proceso.

“Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada”, enfatizó entonces.

PARÁMETROS

El recurso de amparo incluye, además, una pretensión alternativa: que la sala constitucional emita una interpretación vinculante sobre los requisitos que debe cumplir cualquier proceso de vacancia presidencial, con el objetivo de establecer estándares claros y evitar arbitrariedades en el futuro.

Luego de la notificación de admisión, el Congreso tendrá un plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda, lo cual marcará el comienzo de la etapa procesal, en la que se confrontarán argumentos constitucionales y políticos sobre la legitimidad del acto parlamentario que precipitó la salida de Boluarte.