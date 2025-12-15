Dos trabajadores del despacho del congresista Roberto Sánchez Palomino, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), fueron grabados realizando actividades políticas, ajenas a las funciones para las que fueron contratados, incluso en pleno horario laboral.

En el dominical de Cuarto Poder, se evidenció que los trabajadores, quienes debían encontrarse cumpliendo funciones en el Congreso de la República, fueron captados en los exteriores del penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. Según las imágenes, realizaban actividades de apoyo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, quien llegó al lugar para expresar su respaldo a Castillo.

TRABAJADORES CUESTIONADOS

Uno de los casos corresponde a Gian Marco Castillo Gómez , quien desde abril de este año se desempeña como coordinador del despacho congresal de Roberto Sánchez. El jueves 27 de noviembre, fue registrado fuera del penal de Barbadillo, pese a encontrarse dentro de su jornada laboral.

Castillo Gómez, sobrino del exmandatario Castillo, fue captado realizando labores de fotografía para su jefe y candidato que poseía en sus manos banderolas del partido JP.

A pesar de recibir un sueldo superior a los 3 mil soles mensuales, el trabajador estaría dedicado a actividades proselitistas en favor del partido JP. Al ser consultado sobre este caso, Gian Marco, evitó responder alegando que no tenía el permiso correspondiente y negó haber visitado a su tío Pedro Castillo.

Otro hecho involucra a Ernesto Zunini Yerren , quien además de ser técnico del despacho congresal de Roberto Sánchez, también es secretario general nacional de Juntos por el Perú.

Su sueldo asciende a 7 mil soles cada mes para labores congresales; sin embargo, el 21 de noviembre fue captado realizando actividades similares a la de su compañero. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.

SIN SANCIÓN

Al respecto, Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado, señaló que corresponde al jefe inmediato aplicar las sanciones disciplinarias, no obstante, debido a que se trata Roberto Sánchez, esto resulta poco probable.

“Está prohibido realizar proselitismo o usar recursos del Estado en favor de una campaña electoral. Lo que se está descubriendo es solo la punta del iceberg”, apuntó.