El Poder Judicial determinó la suspensión del proceso de amparo que ordenaba el retorno de Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación, acatando una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, adoptó esta decisión después de que el TC declarara fundada una solicitud cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para frenar tanto el proceso de amparo como la orden de reposición de Espinoza Valenzuela en la titularidad del Ministerio Público.

TC prevalece sobre decisión judicial

En una resolución fechada el 12 de diciembre, a la que accedió RPP, el magistrado fundamentó su decisión reconociendo la supremacía del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, incluso por encima del Poder Judicial en materias de control constitucional abstracto.

“El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, con sentencias que crean precedentes vinculantes”, señala el documento judicial.

El juez Torres determinó que, dada la trascendencia del tema y su impacto institucional, el trámite de la demanda de amparo interpuesta por la exfiscal quedó fuera de su competencia jurisdiccional.

Conflicto de poderes determina suspensión

La decisión se sustenta en que el TC admitió una demanda competencial que la JNJ presentó contra el Poder Judicial, además de aprobar una medida cautelar que paraliza el caso de Espinoza.

“Lo que pone de manifiesto que no sería viable su tramitación por la Jurisdicción Constitucional, dado que habiendo invocado en la demanda competencial un claro conflicto entre poderes del Estado (JNJ y Poder Judicial), el máximo intérprete de la Constitución ya se ha pronunciado”, precisa el magistrado en su resolución.

El funcionario explicó que esta situación evidencia la imposibilidad de que concurran los requisitos procesales necesarios para continuar con el amparo, poniendo en duda la competencia de su juzgado para resolver el caso.

Suspensión se mantiene hasta sentencia del TC

El magistrado estableció que la paralización del proceso de amparo de Delia Espinoza permanecerá vigente hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo definitivo sobre el conflicto competencial que planteó la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.

Esta resolución representa un giro en el caso de la exfiscal de la Nación, quien había logrado inicialmente una orden judicial favorable para su reposición, pero que ahora enfrenta un escenario de incertidumbre mientras el máximo tribunal constitucional define los límites de competencia entre ambas instituciones del Estado.