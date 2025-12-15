El congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, expresó su respaldo a la propuesta de indultar al expresidente Pedro Castillo, al considerar que el país necesita pacificación política para impulsar el crecimiento económico.

“Si llegamos al poder, indultaremos a Pedro Castillo”, afirmó Luna Gálvez en Canal N, y sostuvo que la responsabilidad en este caso es política y deberá asumirse como tal.

Además, el parlamentario y aspirante al sillón presidencial, defendió la propuesta de su candidata a vicepresidenta, Cecilia García, del indulto a Castillo Terrones. Como se conoce, el exmandatario permanece en el penal de Barbadillo tras ser sentenciado a 11 años y medio por los cargos de rebelión y conspiración al haber intentado disolver el Congreso en el 2022.

“Yo quiero un país pacífico, reactivar la economía con las zonas francas de tratamiento económico, acabar con el monopolio, oligopolio”, agregó.

Así también, Luna Gálvez mencionó confiar en Raúl Noblecilla y Cecilia García, integrantes de su plancha presidencia para las elecciones 2026, debido a que estarían alineados a los objetivos del partido.

Respecto a las denuncias en su contra, sostuvo que solo tiene dos procesos en curso y negó cualquier intento de blindaje. “No blindamos a nadie”, dijo.

Cabe mencionar que el congresista es investigado por presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. Según la investigación fiscal, Luna Gálvez habría encabezado una organización dedicada a manipular la inscripción y el funcionamiento de partidos políticos mediante el copamiento de entidades clave.

Asimismo, es cuestionado no solo por integrar en su plancha a Noblecila y García, sino también a Guido Bellido, Isabel Cortez, Alex Paredes y Edgar Tello, que en 2021 fueron elegidos por el partido del prófugo Vladimir Cerrón.