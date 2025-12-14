Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas las elecciones primarias de Acción Popular por la existencia de “vicios sustanciales”, el exvicepresidente y exsecretario nacional del partido, Edmundo del Águila, rechazó la medida y cuestionó la competencia del organismo electoral para adoptar esa decisión.

En declaraciones a Exitosa, el exdirigente sostuvo que el JNE emitió una “resolución débil” y aseguró que carece de legitimidad y autoridad para anular un proceso interno partidario.

“El JNE no es competente para anular elecciones primarias”

Del Águila afirmó que el organismo electoral no puede suplir vacíos ni corregir irregularidades internas de un partido político, ya que ello excede sus atribuciones legales.

“El JNE no tiene legitimidad ni autoridad para hacer lo que ha hecho. En una carta que les mandé hace dos días, dije que tomen en cuenta el precedente que ellos mismos han generado. El jurado ha excedido sus funciones y eso representa una falta constitucional”, declaró.

Denuncia decisión arbitraria y sin debido proceso

El exdirigente calificó la decisión como arbitraria y abusiva, al considerar que va en contra de la ley y del procedimiento establecido para resolver controversias electorales internas.

“El jurado no puede generar su propia competencia y decir que hay un fraude y, en consecuencia, anular el proceso. Primero, el problema debe resolverse al interior del partido. Luego, las resoluciones negativas pueden ser apeladas ante el JNE, que debe resolver previa audiencia pública. Nada de esto ha sucedido”, afirmó.

Advierte “precedente funesto” para otros partidos

Edmundo del Águila evitó pronunciarse sobre el anuncio de Alfredo Barnechea de apelar el fallo, pero sostuvo que su posición apunta a la defensa de los derechos de las organizaciones políticas.

Asimismo, exhortó a los demás partidos a pronunciarse en solidaridad, al advertir que el JNE ha creado un “precedente funesto”.

“Lo que están haciendo hoy con Acción Popular, apartándose de la ley y quitándole el proceso, mañana lo harán con otros partidos”, sentenció.

Llama a reorganizar Acción Popular

Finalmente, Del Águila consideró que Acción Popular requiere una reorganización interna, mediante una resolución general que incluya filtros éticos y morales para permitir la participación de militantes comprometidos con los valores del partido y evitar el ingreso de malos elementos.