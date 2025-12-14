Este domingo, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde expresó su decepción tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide a Acción Popular competir en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

El pleno del organismo electoral publicó este sábado 13 de diciembre un pronunciamiento en el que determina la existencia de “vicios sustanciales” en los comicios internos realizados el 7 de diciembre. Debido a la imposibilidad de modificar el calendario electoral, no habrá oportunidad de realizar una nueva votación.

Reconoce irregularidades en proceso electoral

Durante una conversación con Exitosa, el militante acciopopulista responsabilizó del desenlace a ciertos miembros del partido que, se habrían movido por intereses personales y que terminaron provocando la exclusión de la organización fundada por el expresidente Fernando Belaúnde Terry.

“Creo que el Jurado tiene algo de razón Ha habido irregularidades, fraudes en los que han pretendido ganar. Al final el Jurado lo que ha hecho es anular nuestra participación. Y eso es doloroso para nosotros”, señaló.

El exparlamentario subrayó que esta es la primera vez en setenta años que su partido queda excluído de una elección por acciones fraudulentas internas, una situación irónica considerando que históricamente Acción Popular ha sido vigilante de la transparencia electoral. Recordó el caso de 1962, cuando denunciaron irregularidades que llevaron a la anulación de aquellos comicios.

“En 70 años nunca ha pasado eso. Hemos tenido muchos adversarios y enemigos que han querido destruir el partido pero no han podido. Y ahora resulta que por un tema interno, una implosión interna, nos van a sacar de carrera”, enfatizó.

Aceptafallo electoral

Aunque calificó la medida como severa, García Belaunde consideró que debe convertirse en punto de partida para una transformación institucional profunda. El excongresista descartó alinearse con las estrategias que puedan plantear Alfredo Barnechea o Edmundo del Águila ante esta coyuntura.

“Lo que pasa es que ha habido una denuncia de fraude tan grave con indicios tan claros... Tienes que aceptar la falta y procurar no volverlo a hacer”, manifestó.

Discrepa con postura de Alfredo Barnecheo

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Alfredo Barnechea, quien sostiene que agotará todas las vías legales para revertir la decisión y mantiene su aspiración presidencial García Belaunde se mostró escéptico.

“Es una ilusión propia de él. Y bueno, pues que siga sus ilusiones”, respondió. afirmó en Exitosa

Como se recuerda, el candidato presidencial fue uno de los primeros dirigentes en cuestionar públicamente el fallo del JNE. En declaraciones a Canal N, el político rechazó la legalidad de la resolución.

“Esta es una decisión completamente ilegal que la vamos a apelar, vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del JNE y quiero decirles que no saben con quién se están enfrentando”, advirtió.

La fractura al interior de Acción Popular quedó expuesta con esta determinación del organismo electoral. Diversos militantes a nivel nacional demandan la convocatoria a un Pleno Extraordinario para enfrentar la crisis que, además, deja al partido sin presencia en el próximo Congreso bicameral ni en el Parlamento Andino durante el quinquenio 2026-2031.