El Gobierno autorizó la transferencia de S/45.7 millones al Ministerio del Interior (Mininter) dentro Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Mediante el Decreto Supremo N.º 296-2025-EF, publicado este 14 de diciembre en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se corresponde autorizar una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/ 45 735 844,00.

El objetivo es financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen relacionados con el pago del Bono por Alto Riesgo a la Vida al personal policial y las necesidades operativas de la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, en el marco del Estado de Emergencia.

Ello se encuentra en el Anexo “Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor del Ministerio del Interior”, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, los gastos están destinados al control, investigación y sanción de las acciones criminales.

Cabe mencionar que La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, José Jerí y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.