Este domingo, durante la madrugada, tres distritos de Lima Sur fueron escenario de dos operativos de control territorial encabezados por la Policía Nacional del Perú, con apoyo del Ejército y de los serenazgos municipales. Los despliegues se realizaron en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar delitos como la extorsión, el raqueteo y el microcomercio de drogas.

Despliegue de más de 600 agentes

De acuerdo con la información oficial, se movilizaron más de 600 efectivos entre policías, militares y personal de serenazgo, quienes ejecutaron controles de identidad a ciudadanos peruanos y extranjeros en diversos puntos de Lima Sur. Las intervenciones se realizaron con la supervisión del ministro del Ambiente, Miguel Espichán, los secretarios generales del Minam, Edgar Sánchez, y del Ministerio del Interior, Pedro Hernández, además del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe.​

Estos operativos se enmarcan en la estrategia de control territorial que impulsa el Gobierno para recuperar espacios públicos y reducir la incidencia delictiva en zonas críticas de la capital.​

Resultados en San Juan de Miraflores, VES y VMT

El jefe de la Región Policial Lima Enrique Felipe informó que, como parte de las acciones, se intervino a 37 ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria quedó sujeta a verificación por las autoridades competentes.​

Además, se reportó la detención de un presunto extorsionador que portaba un arma de fuego y de nueve personas vinculadas a delitos de tráfico ilícito de drogas y robo al paso, conocidos como raqueteo. En total, se incautaron más de 1 800 ketes de droga durante los operativos.

Por su parte, el comandante general Óscar Arriola señaló que los resultados fueron positivos y destacó una reducción de las extorsiones, atribuyendo este descenso a las intervenciones constantes en diferentes turnos del día.​

“Los resultados son óptimos a la fecha. Hay una disminución de las extorsiones que ha tenido un impacto positivo porque nos permite capturar todos los días, mañana, tarde, noche y madrugada, a extorsionadores”, indicó el comandante general de la PNP en Exitosa.

Intervenciones en discoteca, boulevard y hostales

En Villa El Salvador, el foco del operativo fue una discoteca ubicada en la avenida Revolución, donde se desplegaron más de 200 policías para verificar la identidad de nacionales y extranjeros que se encontraban en el local. Paralelamente, en el Boulevard de Villa María del Triunfo se realizaron controles en establecimientos nocturnos y comercios de la zona, con énfasis en la identificación de personas con antecedentes o requisitorias.​

En San Juan de Miraflores, la supervisión estuvo a cargo del secretario general del Ministerio del Interior, Pedro Hernández, junto al general Enrique Felipe. Allí, el operativo se concentró en la avenida Los Lirios, donde se intervinieron hostales para efectuar controles de identidad a los ocupantes y detectar posibles actividades ilícitas.​

Operativos simultáneos en toda Lima

El general Felipe precisó que las acciones en Lima Sur se realizaron de manera coordinada con las 12 divisiones de la Región Policial Lima, que ejecutaron operativos simultáneos en otros puntos de la capital bajo el mismo enfoque de control territorial. El objetivo, según la PNP, es mantener una presencia permanente en zonas de alta incidencia delictiva y enviar un mensaje de firmeza frente al crimen organizado y la delincuencia común.​

Las autoridades reiteraron que estos despliegues se continuarán realizando de forma inopinada y pidieron a la ciudadanía colaborar con las intervenciones, portando su documento de identidad y denunciando actividades sospechosas en sus barrios