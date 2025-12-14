Al menos una persona falleció y otras dos resultaron heridas luego de un ataque armado registrado en una vivienda del distrito limeño de Villa El Salvador (VES), donde se realizaba una pollada, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de un inmueble de dos pisos, ubicado en el asentamiento humano Balcones de Villa, y realizaron varios disparos contra los asistentes del evento.

Cámaras de vigilancia bajo investigación

El hecho habría sido captado parcialmente por cámaras de vigilancia de viviendas contiguas. Sin embargo, uno de los propietarios de los sistemas de seguridad indicó a RPP que su cámara era solo disuasiva y no logró registrar completamente el ataque, versión que será corroborada por la PNP.

Las autoridades señalaron que el material audiovisual disponible podría resultar clave para la identificación de los autores del ataque.

Víctima falleció camino a una clínica

La persona que perdió la vida fue identificada como Jorge Quispe Noriega, de 33 años, quien se encontraba en el lugar junto a su esposa y su hijo de tres años. El fallecimiento se produjo cuando era trasladado a una clínica local, según confirmaron fuentes policiales.

Las otras dos personas heridas vienen siendo atendidas en centros de salud de la zona, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Vecinos denuncian reiterados hechos de violencia

El ataque generó alarma entre los vecinos del asentamiento humano Balcones de Villa, quienes denunciaron que este tipo de hechos violentos ocurren con frecuencia en la zona.

“Yo pensé que era un cohete. Tengo un hijo de 13 años y se traumó porque me dijo que le estaban disparando. Siempre hemos pedido una cámara para registrar lo que pasa. No vienen policías ni serenazgo”, declaró una vecina a RPP.

PNP no descarta ajuste de cuentas

La Policía Nacional informó que no se descarta que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas, hipótesis que forma parte de la investigación en curso. El caso quedó a cargo de las unidades especializadas, que continúan recabando testimonios y evidencias.