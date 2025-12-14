El cerco perimétrico del colegio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el distrito de Ventanilla, colapsó este fin de semana debido al avanzado deterioro de su infraestructura, según informó Canal N.

El incidente ocurrió a pocos días del cierre del año escolar, aunque no se registraron personas heridas, ya que el desplome se produjo en un día no lectivo, sin presencia de alumnos en el plantel.

Muro presentaba daños desde hace varios años

De acuerdo con testimonios de padres de familia, el cerco ya mostraba signos de debilidad estructural desde hace varios años, sin que se ejecutaran acciones preventivas por parte de las autoridades competentes.

El colapso afectó aproximadamente 20 metros del muro, dejando expuesto el perímetro del centro educativo, lo que ha reactivado la preocupación por la seguridad de los escolares, especialmente durante los horarios de ingreso y salida.

Otras áreas del colegio también presentan deterioro

Además del cerco perimétrico, se identificaron otras zonas en mal estado dentro del colegio. Según informó el corresponsal en la zona, algunas escaleras del plantel presentan desprendimientos, lo que representa un riesgo constante para los alumnos.

Padres indicaron que estas escaleras llevan años dañadas y continúan siendo utilizadas diariamente por los escolares para desplazarse dentro del local. Una madre de familia señaló que, pese al conocimiento del problema, los estudiantes siguen asistiendo al colegio por tratarse de la institución más cercana a sus viviendas.

Gobierno Regional del Callao anuncia medidas de emergencia

Tras el colapso del muro, personal del Gobierno Regional del Callao acudió al colegio para verificar los daños. La directora regional de Educación, Giovanna Estrada Claudio, informó que se instalará una malla de protección en el área afectada como medida inmediata.

Asimismo, explicó que el colegio forma parte de un proyecto integral de renovación, actualmente en proceso, aunque no precisó fechas para el inicio de las obras. La prioridad, indicó, será asegurar la zona mientras se gestionan intervenciones de mayor envergadura.

Padres piden soluciones definitivas y mayor seguridad

Los padres de familia demandaron no solo una reconstrucción del cerco, sino también soluciones estructurales a largo plazo que garanticen la seguridad del colegio.

Advirtieron que la falta de cerco expone a los estudiantes a robos y otros peligros, y solicitaron mayor presencia de vigilancia en los alrededores del plantel. La comunidad educativa espera que este incidente acelere las gestiones para una renovación integral de la infraestructura, de cara al próximo año escolar.