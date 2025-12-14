Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo del distrito de La Victoria capturaron nuevamente a un delincuente conocido como el “Hombre Araña”, identificado como Raúl Eduardo Castro Lazarte. El detenido de 38 años es acusado de ingresar a viviendas para cometer robos utilizando la modalidad de escalamiento.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en el jirón García Naranjo, tras una alerta emitida por el sistema de videovigilancia municipal, que permitió coordinar una rápida acción de patrullaje.

De acuerdo con información proporcionada por la municipalidad de La Victoria, Castro Lazarte registra al menos siete denuncias previas por robos cometidos bajo la misma modalidad desde el año 2014.

Las cámaras de seguridad captaron al sujeto dejando una bicicleta en la vía pública y accediendo al inmueble por el segundo piso, sin forzar las puertas principales.

Uso de tecnología para prevención del delito

Las autoridades informaron que el distrito cuenta con herramientas tecnológicas como el mapa de calor delictivo, que permite identificar zonas de mayor incidencia criminal y reforzar el patrullaje preventivo.

Este sistema facilita la coordinación entre serenazgo y la Policía Nacional, optimizando los tiempos de respuesta ante actividades sospechosas detectadas por las cámaras de seguridad.

Tras su detención, el intervenido fue puesto a disposición de la dependencia policial correspondiente, donde es investigado por el presunto delito de tentativa de hurto agravado, conforme al procedimiento de ley.

Las autoridades no descartaron que el detenido esté vinculado a otros hechos delictivos registrados recientemente en el distrito.

Municipalidad advierte aumento de robos a viviendas

La municipalidad de La Victoria exhortó a los vecinos a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, periodos en los que suele incrementarse la incidencia de robos.

Asimismo, recomendó reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a los servicios de patrullaje integrado.