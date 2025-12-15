Perú expresó su solidaridad y condolencias al Gobierno y al pueblo de Australia tras el atentado terrorista en Bondi Beach, Sídney, que dejó al menos 16 víctimas mortales de la comunidad judía durante la celebración de Janucá.

La Cancillería peruana, a través de sus redes sociales, reafirmó su firme compromiso con la libertad de credo y su absoluto rechazo al terrorismo en cualquier forma.

El ataque, calificado como “terrorista” y “antisemita” por las autoridades australianas, involucró a dos hombres que abrieron fuego en una de las playas más icónicas del país este domingo.

Medios internacionales reportaron que los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a hospitales de la zona, según el último balance de la policía de Nueva Gales del Sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano lamentó profundamente la tragedia, destacando la necesidad de unir esfuerzos globales contra el odio y la violencia. Este mensaje de apoyo se suma a las condenas internacionales por el suceso que conmocionó a la nación australiana en plena festividad.

