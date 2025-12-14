El secretario general de Acción Popular, Juan José Abad, calificó de inconstitucional la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar nulas las elecciones primarias del partido, lo que deja a la agrupación política fuera de las Elecciones Generales de 2026.

En declaraciones a RPP, Abad sostuvo que Acción Popular no recibió ninguna notificación sobre una eventual impugnación a su proceso electoral interno, por lo que consideró que la resolución vulnera el debido proceso y atenta contra la democracia interna.

“Está equivocado el JNE y espero que estos tres miembros rectifiquen su resolución, porque es un atentado contra la democracia. Han decidido de manera inconstitucional, porque no han notificado de ninguna impugnación”, señaló.

Niegan irregularidades y descartan fraude

El dirigente afirmó que las elecciones internas del partido se desarrollaron de manera correcta y contaron con el respaldo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), descartando así las denuncias de fraude presentadas por una de las listas participantes.

“El proceso electoral ha sido impecable y así se ha informado en el portal de la ONPE”, indicó Abad.

Asimismo, precisó que la lista encabezada por Julio Chávez, actual presidente de Acción Popular, no solicitó la nulidad del proceso electoral interno, sino únicamente la rectificación de algunas actas.

“Ellos han perdido la elección y no han presentado ninguna impugnación ni tacha al proceso del día 3. La observación se presentó el día 10, tres días después, y solo pidieron rectificar actas, no la nulidad”, sostuvo.

JNE detecta vicios sustanciales en elecciones internas

El Jurado Nacional de Elecciones declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular mediante la Resolución N.° 0745-2025-JNE, al advertir la existencia de vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según el órgano electoral, se detectó una incongruencia entre la relación de delegados ganadores declarados por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la ONPE.

Estas irregularidades se presentaron en elecciones realizadas el 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Observaciones en el 100 % de mesas de sufragio

El JNE precisó que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno, lo que afectó directamente la conformación del cuerpo electoral.

“Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna”, señala la resolución.