La Comisión Permanente del Congreso de la República programó para mañana miércoles 17 el debate y la segunda votación del texto sustitutorio del dictamen que propone extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

El debate y la votación se realizarán durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente, prevista para iniciar a las 09:00 horas en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Segunda votación tras aprobación en el Pleno

Se trata de la segunda y definitiva votación de la iniciativa, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen en primera votación el pasado 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, las iniciativas legislativas aprobadas en primera votación deben ser sometidas a una segunda votación, trámite que se cumplirá en la Comisión Permanente.

Alcances del dictamen sobre formalización minera

El dictamen recae en los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, y propone, mediante un texto sustitutorio, modificar el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La propuesta establece que el proceso de formalización minera integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su respectivo reglamento, lo que ocurra primero.

Durante la votación en el Pleno, se exceptuaron la primera y segunda disposiciones complementarias transitorias, así como la primera disposición complementaria final, referida a la exclusión de aproximadamente 50 mil registros.

Otros temas en agenda de la Comisión Permanente

Según la agenda parlamentaria, la Comisión Permanente también abordará mañana diversos proyectos de ley y la improcedencia de varias denuncias constitucionales.

Entre ellas figura el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi.