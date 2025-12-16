La Comisión Permanente del Congreso de la República programó para mañana miércoles 17 el debate y la segunda votación del texto sustitutorio del dictamen que propone extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.
El debate y la votación se realizarán durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente, prevista para iniciar a las 09:00 horas en la Sala Grau del Palacio Legislativo.
Lee: Comandante general de la PNP niega filtración en búsqueda de Ciro Castillo
Segunda votación tras aprobación en el Pleno
Se trata de la segunda y definitiva votación de la iniciativa, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen en primera votación el pasado 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.
De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, las iniciativas legislativas aprobadas en primera votación deben ser sometidas a una segunda votación, trámite que se cumplirá en la Comisión Permanente.
Lee también: JNE publica resultados oficiales de primarias y define candidatos presidenciales
Alcances del dictamen sobre formalización minera
El dictamen recae en los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, y propone, mediante un texto sustitutorio, modificar el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
La propuesta establece que el proceso de formalización minera integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su respectivo reglamento, lo que ocurra primero.
Durante la votación en el Pleno, se exceptuaron la primera y segunda disposiciones complementarias transitorias, así como la primera disposición complementaria final, referida a la exclusión de aproximadamente 50 mil registros.
Lee: Ciro Castillo Rojo: Gobernador regional del Callao es sindicado como líder de una organización criminal
Otros temas en agenda de la Comisión Permanente
Según la agenda parlamentaria, la Comisión Permanente también abordará mañana diversos proyectos de ley y la improcedencia de varias denuncias constitucionales.
Entre ellas figura el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi.