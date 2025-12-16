“Lo que le hemos propuesto a todos es que votemos por el cambio que es lo más importante. Que no votemos por un candidato u otro. Votemos por el destino del Callao que merece el cambio”, así se expresaba el candidato Ciro Ronald Castillo Rojo Salas en diciembre de 2022, cuando las cifras ya lo daban como ganador del Gobierno Regional del Callao.

Desde entonces, su nombre no ha dejado de aparecer en medios por denuncias de presuntas irregularidades en su gestión. Sin embargo, la más reciente lo coloca en el ojo de la tormenta.

Y es que la Fiscalía lo sindica como el líder de la organización criminal “Los Socios del GORE Callao”, una red que habría manipulado procedimientos de contratación pública para favorecer a determinadas personas.

Por el caso, el Poder Judicial no solo autorizó el allanamiento de domicilios, sino también la detención preliminar por 15 días de 11 implicados, entre ellos, Ciro Castillo Rojo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, su paradero es desconocido.

Agentes de Dircocor allanan vivienda del actual gobernador regional Ciro Castillo ubicado en La Punta. Fotos:@photo.gec

EL CASO

De acuerdo con el expediente del Poder Judicial que emitió el juez Edie Solórzano Huaraz, el Ministerio Público le imputa a Ciro Castillo Rojo la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.

La tesis fiscal sostiene que la presunta red criminal estaría conformada por funcionarios del Gobierno Regional del Callao, del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED) y personas particulares.

Los integrantes de la organización “Los Socios del GORE Callao” coordinaron de manera permanente en el año 2023 con el objetivo de direccionar adjudicaciones de bienes y servicios sin procesos de selección, por cantidades iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), para dos personas particulares.

Específicamente son tres hechos que se le atribuyen a la organización criminal.

El primero es por contrataciones en el Gobierno Regional del Callao a favor del proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera.

Él recibió 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio, sin proceso de selección, por un total de 874,575 soles.

Salida de agentes de la Dircocor y del abogado de Ciro Castillo , José Abanto de la vivienda de La Punta. Fotos:@photo.gec

Cabe recordar que en febrero de 2024, Panorama reveló que Blanco Cabrera de 75 años, recibía las órdenes de servicio sin salir de casa.

Consultado por el programa periodístico, aseguró que no hizo ningún tipo de servicio ni recibió un sol del Estado.

El segundo hecho es por las contrataciones del proveedor Rafael Moscaisa Gutiérrez con el Gobierno Regional del Callao, quien recibió 16 órdenes de compra y tres órdenes de servicio sin proceso de selección, por un total de 518,525 soles.

Finalmente, están las contrataciones en el CAFED a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez.

En aquella oportunidad fueron siete órdenes de compra por 68,021.10 soles.

Estos son los integrantes de la red “Los Socios del GORE Callao”. (Infografía: Diario Correo)

IMPUTACIÓN

Para la Fiscalía, cuando Ciro Castillo Rojo inició su gestión como gobernador regional del Callao en 2023, habría constituido la red criminal, sus objetivos y el modus operandi de la red orientada a obtener beneficios económicos.

“Ciro Castillo Rojo Salas sería uno de los líderes de la organización criminal, cuya dirección recae en un núcleo central debido a la tipología que presenta su estructura criminal, quien en razón a su cargo de alto nivel y control sobre Gore Callao y CAFED Callao, se habría encargado de designar, coordinar y mantener a funcionarios para materializar su proyecto”, se lee en el documento.

En total se habrían direccionado 63 órdenes de compras y servicios a favor de los proveedores Luis Blanco y Rafael Moscaisa por 1,461,121.10 soles.

Ciro Castillo asumió el gobierno regional del Callao en diciembre de 2022. (Foto: Andina)

MEGAOPERATIVO

Ayer por la mañana, agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público desplegaron un operativo en el Callao para el allanamiento con descerraje, registro domiciliario, registro personal, incautación y decomiso de 27 inmuebles vinculados a los investigados del caso.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Wils Gonzáles Morales y el fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

La orden judicial autoriza también levantar el secreto de las comunicaciones de los 18 investigados en celulares, computadoras, laptops, USB, memorias externas y otros dispositivos de almacenamiento.

Además, se dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas.

La Fiscalía investiga a un total de 18 personas. Sin embargo, en el requerimiento de detención preliminar de 15 días que solicitan es para 14 personas.

Finalmente, el Poder Judicial autorizó la detención de 11 de los investigados.

Los funcionarios Ciro Castillo Rojo, Jimmy Alexander Whu Cárdenas, Hiromi Zúñiga Jaúregui, Wilmer Meza Natividad, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, Daniel Jesús Villalobos Sampén y César Edilberto Arango Huaringa, así como las personas particulares Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Haydee Blanco Rivera.

Al cierre de esta edición, fuentes de la Fiscalía indicaron que se había detenido a cinco de ellos.

Agentes de Dircocor allanan vivienda del actual gobernador regional Ciro Castillo ubicado en La Punta. Fotos:@photo.gec

NO ESTÁ

El general PNP Luis Lira Limo, director de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), precisó que la última vez que Ciro Castillo -según un reporte de Inteligencia- fue visto en una actividad pública, fue hace cuatro días.

“Hace cuatro días se le vio en una actividad social, participando. A partir de que comenzamos el trabajo ya no se le ha visto al presidente regional. Justamente estamos ahorita efectuando el trabajo, con dirigencia del Ministerio del Interior, para lograr ubicarlo”, explicó.

Un dato no menor es que la casa de Ciro Castillo Rojo está en remodelación hace tres días.

“No se sabe nada de él, pero estamos en ese proceso”, afirmó.

Además, el general Lira Limo dijo que si bien por el momento han detenido a cinco personas, esperan detener a ocho, pues todo indica que los otros tres se encontrarían en el extranjero.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo lamentar mucho la situación del gobernador regional.

“Me apena mucho la situación. Que la justicia haga las investigaciones, que hagan su trabajo. No le deseo el mal a una persona que he conocido en otros tiempos”, sostuvo.