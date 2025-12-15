La Policía Nacional del Perú ejecutó desde la madrugada de este lunes un amplio operativo contra una presunta red de corrupción que operaría en el Gobierno Regional del Callao y que incluiría al propio gobernador Ciro Castillo. Las diligencias, son dirigidas por la Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción, además incluyen allanamientos simultáneos en 27 inmuebles vinculados a la investigación.​

Según la investigación fiscal, la presunta organización conocida como ‘Los socios del Callao’ habría intervenido en al menos 63 procesos de contratación mediante un esquema de colusión agravada. Los implicados habrían aprovechado sus cargos para fragmentar presupuestos y asignar servicios por montos iguales o menores a 8 UIT, con el fin de esquivar los mecanismos formales de selección y supervisión establecidos por ley.​

Cuatro detenidos en el operativo

Como resultado de las diligencias, fueron detenidos Luis Antonio Blanco Cabrera, señalado como proveedor, así como César Edilberto Huaringa Arango, encargado de almacén, Daniel Jesús Villalobos Sampén, especialista, y Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones del Gobierno Regional del Callao. Todos enfrentan investigación por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos públicos.​

Por su parte, la Fiscalía estima que las maniobras irregulares habrían generado un perjuicio económico cercano al millón de soles en agravio del Estado. Las irregularidades se habrían registrado desde el inicio de la gestión de Ciro Castillo y comprenderían múltiples contrataciones otorgadas sin seguir los procedimientos legales correspondientes