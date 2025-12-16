El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos, proceso que permitió definir a los candidatos a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Las elecciones primarias se desarrollaron en dos jornadas: el 30 de noviembre, bajo la modalidad de elección directa con voto de afiliados, y el 7 de diciembre, mediante elección indirecta a través de delegados.

Los resultados fueron difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y posteriormente oficializados por el JNE.

Candidatos presidenciales definidos en elecciones primarias

De acuerdo con el cómputo oficial, los partidos políticos y alianzas definieron a sus postulantes a la Presidencia de la República de la siguiente manera: