El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos, proceso que permitió definir a los candidatos a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
Las elecciones primarias se desarrollaron en dos jornadas: el 30 de noviembre, bajo la modalidad de elección directa con voto de afiliados, y el 7 de diciembre, mediante elección indirecta a través de delegados.
Los resultados fueron difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y posteriormente oficializados por el JNE.
Candidatos presidenciales definidos en elecciones primarias
De acuerdo con el cómputo oficial, los partidos políticos y alianzas definieron a sus postulantes a la Presidencia de la República de la siguiente manera:
- Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli, exministra.
- Partido Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina.
- Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller.
- Partido Sí Creo: Carlos Espá, periodista.
- Un Camino Diferente: Rosario Fernández.
- Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra, congresista.
- Primero la Gente: Marisol Pérez Tello, abogada.
- Alianza para el Progreso: César Acuña, exgobernador de La Libertad.
- Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont, exalcalde de Lima.
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra.
- Partido Morado: Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca.
- Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales, exalcalde de San Juan de Lurigancho.
- Fuerza Popular: Keiko Fujimori.
- Avanza País: José Williams, congresista.
- Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto, exministro.
- Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco.
- Partido Democrático Federal: Armando Massé.
- Cooperación Popular: Yonhy Lescano, excongresista.
- Integridad Democrática: Wolfgang Grozo.
- Partido Perú Moderno: Carlos Jaico, exsecretario general presidencial.
- Ahora Nación: Alfonso López Chau, exrector de la UNI.
- Alianza Venceremos: Ronald Atencio, abogado.
- Juntos por el Perú: Roberto Sánchez, congresista.
- Libertad Popular: Rafael Belaunde, exministro.
- Somos Perú: George Forsyth, exalcalde de La Victoria.
- Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera, exministro de Justicia.
- País para Todos: Carlos Álvarez, humorista.
- Perú Libre: Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín.
- Perú Acción: Francisco Diez Canseco.
- Perú Primero: Mario Vizcarra.
- Partido Regionalista de Integración Nacional: Walter Chirinos.
- Podemos Perú: José Luna Gálvez, congresista.
- Progresemos: Paul Jaimes.
- Renovación Popular: Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima.
- Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama.
- Partido Salvemos al Perú: Antonio Ortiz, cuya candidatura se definió mediante sorteo con moneda.