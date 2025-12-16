El proceso electoral interno, organizado por los partidos políticos y supervisado por el sistema electoral, definió a los candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
El proceso electoral interno, organizado por los partidos políticos y supervisado por el sistema electoral, definió a los candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó oficialmente los resultados del cómputo de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos, proceso que permitió definir a los candidatos a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Las elecciones primarias se desarrollaron en dos jornadas: el 30 de noviembre, bajo la modalidad de elección directa con voto de afiliados, y el 7 de diciembre, mediante elección indirecta a través de delegados.

Los resultados fueron difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y posteriormente oficializados por el JNE.

Candidatos presidenciales definidos en elecciones primarias

De acuerdo con el cómputo oficial, los partidos políticos y alianzas definieron a sus postulantes a la Presidencia de la República de la siguiente manera:

  • Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli, exministra.
  • Partido Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina.
  • Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller.
  • Partido Sí Creo: Carlos Espá, periodista.
  • Un Camino Diferente: Rosario Fernández.
  • Alianza Unidad Nacional: Roberto Chiabra, congresista.
  • Primero la Gente: Marisol Pérez Tello, abogada.
  • Alianza para el Progreso: César Acuña, exgobernador de La Libertad.
  • Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont, exalcalde de Lima.
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra.
  • Partido Morado: Mesías Guevara, exgobernador de Cajamarca.
  • Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales, exalcalde de San Juan de Lurigancho.
  • Fuerza Popular: Keiko Fujimori.
  • Avanza País: José Williams, congresista.
  • Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto, exministro.
  • Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco.
  • Partido Democrático Federal: Armando Massé.
  • Cooperación Popular: Yonhy Lescano, excongresista.
  • Integridad Democrática: Wolfgang Grozo.
  • Partido Perú Moderno: Carlos Jaico, exsecretario general presidencial.
  • Ahora Nación: Alfonso López Chau, exrector de la UNI.
  • Alianza Venceremos: Ronald Atencio, abogado.
  • Juntos por el Perú: Roberto Sánchez, congresista.
  • Libertad Popular: Rafael Belaunde, exministro.
  • Somos Perú: George Forsyth, exalcalde de La Victoria.
  • Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera, exministro de Justicia.
  • País para Todos: Carlos Álvarez, humorista.
  • Perú Libre: Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín.
  • Perú Acción: Francisco Diez Canseco.
  • Perú Primero: Mario Vizcarra.
  • Partido Regionalista de Integración Nacional: Walter Chirinos.
  • Podemos Perú: José Luna Gálvez, congresista.
  • Progresemos: Paul Jaimes.
  • Renovación Popular: Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima.
  • Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama.
  • Partido Salvemos al Perú: Antonio Ortiz, cuya candidatura se definió mediante sorteo con moneda.

