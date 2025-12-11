“La presidenta del Congreso (Lady Camones) anuncia que extenderá la legislatura. Quiere aferrarse a la Mesa Directiva hasta el último minuto para aprobar leyes nefastas como el de retorno a la bicameralidad y reelección”, así escribía una molesta Sigrid Bazán en sus redes sociales el 9 de junio de 2022.

Precisamente, cuando el Pleno del Congreso aprobó el retorno de la Bicameralidad y con ello la reelección, la congresista de la bancada Bloque Democrático Popular votó en contra de la reforma.

Contrario a su discurso, la parlamentaria anunció el martes su candidatura a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en la Alianza Venceremos.

Es decir, a pesar de que tanto criticó la figura de la reelección, busca reelegirse. Sin embargo, no es la única.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, de los 31 congresistas que votaron en contra de la reelección (entre la primera y segunda votación), al menos 17 tienen asegurado un espacio para ir por la reelección en los partidos que participarán en las Elecciones Generales 2026.

Estos son los congresistas que dijeron no a la reelección, pero irán por ella. (Infografía: Diario Correo)

QUIEREN REPETIR

En noviembre de 2023, el Pleno del Congreso sometió a votación el texto que proponía la reforma constitucional que restablece la Bicameralidad.

El documento incluía eliminar el artículo 90-A de la Constitución, el mismo que establecía que los congresistas no podían ser reelegidos para un nuevo período de manera inmediata.

Cuando la reforma fue sometida a votación, Isaac Mita de Perú Libre (PL) votó en contra. Sin embargo, un año después, le dijo a este medio que estaba “evaluando” la posibilidad de ir a la reelección, incluso, que la decisión estaba tomada en un 70″.

Por otro lado, Flavio Cruz, que también votó en contra de la reelección, no solo es candidato a la primera vicepresidencia en el partido del lápiz en la fórmula que encabeza el prófugo Vladimir Cerrón, sino que también está inscrito con el número 3 para ser candidato en la Cámara de Senadores.

Waldemar Cerrón votó en contra de la reelección, pero postulará en las Elecciones 2026. (Foto: Congreso)

Su colega de bancada, Waldemar Cerrón, también votó en contra de la reelección, pero postula al Senado con ese partido.

Incluso, este año dijo que los congresistas tenían derecho de hacer campaña política en la semana de representación.

Los congresistas María Agüero, Segundo Montalvo, María Taipe, Américo Gonza y Kelly Portalatino siguen sus pasos.

La congresista Sigrid Bazán no es la única que votó por el no y ahora irá por la reelección con Venceremos, alianza integrada por los partidos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo.

Su colega Hamlet Echeverría será candidato a la Cámara de Senadores.

En una declaración que ofreció en Cajamarca los primeros días de diciembre , el legislador dijo “estamos viendo la posibilidad para ser senador”. Sin embargo, su nombre ya figura en la lista oficial de candidatos por esa alianza.

Hoy anuncio oficialmente mi candidatura a Diputada por Lima Metropolitana por la alianza Venceremos 🍃, con el número 2. Asumo este compromiso partiendo de la experiencia construida a lo largo de estos años trabajando codo a codo con la gente, [1/2] pic.twitter.com/IfPFg4VNvd — Sigrid Bazán (@sigridbazan) December 9, 2025

JUNTOS

Cuando Wilson Quispe pertenecía a las filas de Perú Libre, votó en contra de la Bicameralidad y la reelección.

Durante la primera votación calificó de “lamentable” que legisladores de derecha hayan apoyado dicha reforma.

“Definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con esta bicameralidad, primeramente, debía socializarse, todo proyecto de ley se socializa”, aseguró.

Sin embargo, ahora será candidato al Senado con el partido Juntos por el Perú.

Los congresistas Roberto Sánchez, Elías Varas, Víctor Cutipa y Margot Palacios, serán serán candidatos para el próximo Parlamento a pesar de que votaron por el no.

Congresista Roberto Sánchez será candidato presidencial y a la Cámara de Diputados. (Foto: Canal N)

Por otro lado, el congresista Guido Bellido también irá a la reelección a pesar de que votó en contra.

Será candidato al Senado con el partido Podemos Perú de José Luna Gálvez.

El legislador aparece afiliado a Pueblo Consciente. Sin embargo, al ser presidente del partido, puede acceder al permiso para participar como invitado en otra agrupación.

El expremier del sentenciado Pedro Castillo ya hace campaña. A fines de noviembre, estuvo en una actividad con una camisa blanca con el logo del partido Podemos acompañado del número 5.

“Dentro de Podemos hemos coincidido con varios temas como el incremento de la remuneración”, dijo Bellido.

Además, justificó su participación en las próximas elecciones porque “varios de sus compañeros están participando”.

Finalmente, la congresista Isabel Cortez intentará tomar un escaño en el Senado con Perú Primero, partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra.

Actualmente no milita en ningún partido, por lo tanto, puede ir en calidad de invitada.

En Lima ya hay pintas en paredes con su nombre anunciando su candidatura con el número 6.

Cabe recordar que hace un mes la congresista conocida como “Chabelita” fue captada ingresando al local de campaña de Perú Primero ubicado en Santa Catalina.

En aquella oportunidad reconoció que se reunió con el exmandatario Vizcarra.

Isabel Cortez será candidata al Senado con el partido Perú Primero de Martín Vizcarra. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec

POSIBILIDADES

Si bien los congresistas antes mencionados aparecen inscritos en las listas oficiales que presentaron los partidos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), existen otros 14 legisladores que votaron por el no, pero no se descarta su participación como invitados.

Por ejemplo, Alex Flores era militante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), partido del exreo Antauro Humala. Sin embargo, dicha agrupación perdió su inscripción y por lo tanto, el izquierdista se quedó sin posibilidad de ir a la reelección, al menos con ese partido.

Alfredo Pariona milita en Todo Con el Pueblo, partido de Pedro Castillo.

Alex Flores quería ir a la reelección con el partido A.N.T.A.U.R.O., pero la agrupación perdió su inscripción. (Foto: Captura canal N)

En agosto participó en un actividad en Huaycán donde habló de una coalición con Juntos por el Perú para “enfrentar las fuerzas neoliberales”, por lo tanto, no se descarta su participación como invitado en ese partido.

Mientras que Jaime Quito estuvo en los exteriores del penal de Barbadillo para pedir la libertad del expresidente Pedro Castillo, allí estuvo acompañado de militante de Todo con el Pueblo, por lo tanto, también podría ser invitado en Juntos por el Perú.

Pasión Dávila también está afiliado a ese partido y podría ser un invitado más.

Edgar Reymundo Mercado no está afiliado en Juntos por el Perú, pero podría como invitado en la lista de diputados con el número 3 por la región Junín en la Alianza Venceremos.

Cabe recordar que el excongresista Guillermo Bermejo también tenía interés en ir a la reelección. Sin embargo, debido a la sentencia que cumple por terrorismo no podrá hacerlo.

Silvana Robles, Janet Rivas, Carlos Anderson, Flor Pablo, Lucinda Vásquez, Germán Tacuri, Ruth Luque y Susel Paredes también votaron por el no. Sin embargo, no se verifica que estén haciendo campaña, aunque no se descarta su participación en las próximas elecciones.