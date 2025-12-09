La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció que postulará a la Cámara de Diputados en las elecciones generales del 2026, sumándose al grupo de parlamentarios que buscan continuar como miembros del Poder Legislativo, entre ellos Norma Yarrow e Isabel Cortez.

La parlamentaria competirá bajo las filas de Venceremos, una alianza electoral que lleva como candidato presidencial a Ronald Atencio, abogado defensor del excongresista Guillermo Bermejo, recientemente sentenciado por afiliación a organización terrorista.

“Asumo este compromiso partiendo de la experiencia construida a lo largo de estos años trabajando codo a codo con la gente, defendiendo los derechos de las y los peruanos, enfrentando a los mismos poderes de siempre e impulsando los cambios que necesita el país”, escribió Bazán en su cuenta de X.

Cambio de postura sobre la reelección congresal

Como se recuerda, la legisladora se mostró abiertamente en contra de la bicameralidad y de la posibilidad de reelección parlamentaria. En 2022, durante una entrevista con radio Cutivalú, expresó su rechazo a la reforma constitucional que buscaba restablecer la bicameralidad, señalando que esta iniciativa abría la puerta a la reelección de congresistas y recordando que la ciudadanía ya se había pronunciado en contra de esa figura en las urnas.

“Es un sistema bicameral con reelección, un sistema bicameral que amarra de alguna manera algunas reformas y algunas imposiciones de parte de un legislativo que más bien debiera respetar el balance de poderes”, señaló Bazán durante la entrevista.

En esa misma línea, sostuvo que el retorno a la bicameralidad implicaría modificar más de 50 artículos de la Constitución, lo que, a su juicio, podía alterar de manera significativa el equilibrio de poderes. En aquel momento advirtió que una reforma de ese alcance podría reforzar la influencia del Parlamento sobre organismos como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.

“Es importante mencionar que el propio congreso quiere tener control con respecto a la destitución de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, de ONPE. Hay varias reformas en realidad aquí, de no solamente la constitución si no legales que son muy perniciosas” adviritió.

Sin embargo, en la actualidad su decisión de postular nuevamente al Congreso se inscribe en un contexto político distinto, en el que se discute la implementación del nuevo esquema bicameral y las reglas para la reelección legislativa.

Ronald Atencio, el candidato presidencial de Venceremos

La alianza Venceremos oficializó la candidatura presidencial de Ronald Atencio tras concluir su proceso de selección interna con la participación de las bases nacionales. La postulación fue ratificada en asamblea y comunicada formalmente al Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley electoral para la inscripción de fórmulas y listas parlamentarias.

Vicente Alanoca, uno de los líderes de la agrupación, generó controversia al denunciar irregularidades en los mecanismos y criterios utilizados durante la elección interna.

“Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura; se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política” publicó el militante en su cuenta de Facebook.

Alanoca sostuvo que existieron actitudes y estrategias excluyentes en la definición del candidato presidencial, lo que generó malestar en algunos sectores del movimiento.

A pesar de las tensiones internas, la dirección partidaria defendió la transparencia del proceso y la participación de las bases en la toma de decisiones. Ronald Atencio, quien se desempeñó como abogado defensor de Guillermo Bermejo durante su proceso judicial, quedó finalmente como único postulante de Venceremos para las elecciones generales.