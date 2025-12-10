El partido Perú Libre (PL), que tiene como candidato presidencial al prófugo Vladimir Cerrón, se une a las agrupaciones políticas que adelantaron que indultarán a Pedro Castillo, sentenciado por el caso Golpe de Estado, de llegar a la Presidencia.

Richard Rojas, secretario nacional de organización del partido del lápiz, consideró que el expresidente Castillo debería estar en libertad.

“Sí, sí (la figura sería indultar a Pedro Castillo), porque entendemos que es un abuso (su sentencia)”, afirmó.

En diálogo con Canal N, consideró que hubo un golpe en contra de Castillo Terrones.

“¿Qué instrumentos tenía? Le hicieron creer que tuvo un poder que nunca tuvo. Posiblemente haya algo de conspiración, no dicen cuáles han sido los momentos”, refirió.

OTROS MÁS

A Perú Libre se suma la Alianza Venceremos, que tiene como candidato presidencial a Ronald Atencio, quien aseguró que firmará el indulto para Castillo si gana las elecciones.

Por su parte, Raúl Noblecilla, candidato a la segunda presidencia del partido Podemos Perú, formuló la misma promesa luego de conocerse la sentencia de 11 años y 5 meses de cárcel impuesta a Castillo.

“No es que les prometemos (el indulto), los obligamos a indultarlos, como es lo democrático, lo justo y lo soberano en el próximo gobierno. Unidos sí podemos”, dijo el abogado en un video publicado en sus redes.

Por otro lado, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y candidato presidencial de Perú Primero, dijo que no solo otorgaría la gracia presidencial a su familiar, sino también a otros exmandatarios.