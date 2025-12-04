Este jueves, la defensa legal del expresidente Martín Vizcarra apeló el veredicto que lo condenó a 14 años de prisión efectiva por presuntos actos de cohecho vinculados al caso Lomas de Ilo y al Hospital de Moquegua.

SUSTENTO DE LA APELACIÓN

A través de un escrito presentado ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, al que accedió Exitosa Noticias, la defensa plantea cuestionamientos al análisis jurídico y a la valoración de las pruebas consideradas en el proceso. En esa línea, solicita dejar sin efecto la sentencia emitida por el colegiado y obtener la libertad del líder de Perú Primero.

El documento sostiene que los hechos atribuidos no configuran el delito en los términos establecidos por el fallo. Además, busca revertir la reparación civil de S/ 2 millones, al afirmar que no existen elementos que acrediten un perjuicio económico atribuible al exmandatario.

El recurso será evaluado por una sala superior, que deberá decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia.