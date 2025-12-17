La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe final que plantea una segunda inhabilitación hasta por 10 años a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ejercer función pública por una presunta infracción constitucional.

Previamente, la Comisión Permanente debatió el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, en contra de Delia Espinoza.

Como se sabe, Delia Espinoza fue acusada tras presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas por una ley que permitió a exmilitares y expolicías en el Parlamento recibir simultáneamente sueldo y pensión del Estado.

#ComisiónPermanente aprobó el informe final de las DC 563 y 618 contra la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, que propone su inhabilitación por diez años por presunta infracción constitucional.



En las denuncias constitucionales 563 y 618, los legisladores le atribuyen a Delia Espinoza presuntas infracciones a la Constitución y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Votaron a favor del informe final de las denuncias constitucionales 16 congresistas, cuatro en contra y cero abstenciones.

Cabe precisar que Delia Espinoza ya tiene una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, aprobada a inicios de diciembre por el pleno del Congreso. Ello, luego de aceptar dos pedidos de reconsideración y realizar una nueva votación.