Acción Popular (AP) ha quedado fuera de las Elecciones Generales 2026, pero las razones de su exclusión, y cómo esta se llevó a cabo, aún están en camino a esclarecerse.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no solo halló más de un “vicio sustancial” en los comicios internos del partido –cuya responsabilidad todavía no se ha identificado–, sino que lo hizo a tiempo.

Según detalló en su resolución de nulidad, alertó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre dichas “arbitrariedades”, pero esta hizo caso omiso y “no adoptó las medidas del caso”.

Precauciones

El histórico partido de Fernando Belaúnde Terry enfrenta una de sus peores crisis en casi 70 años de participación política.

Las últimas desavenencias al interior de la organización alcanzaron su punto más álgido el 4 de diciembre, cuando uno de sus precandidatos presidenciales, Julio Chávez, advirtió que se intentaría perpetrar un “fraude” para burlar el voto de los afiliados.

Las elecciones primarias, a las que Chávez hizo alusión, es el procedimiento al que todo partido está obligado a someterse para elegir a su próximo candidato a la presidencia y otros. Las autoridades electorales las programaron para el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

Dada la modalidad elegida por AP (por delegados), en la primera fecha, los acciopopulistas eligieron al grupo de delegados que, en la segunda fase, votarían por uno de los seis aspirantes a candidato presidencial.

El JNE ha confirmado mediante su resolución N° 0745 -2025-JNE, que declaró la nulidad de las primarias acciopopulistas, que el 3 de diciembre recibió información de Acción Popular en la se daba cuenta del cómputo general de votos, a nivel nacional, y de los delegados seleccionados. Se trataba de la carta del CNE-AP y la Resolución N° 069-2025/CNE-AP.

Correo accedió a la resolución. Esta lleva las firmas de la vicepresidenta y el secretario del CNE-AP, Nathalie Ubillús y Víctor Alderete, respectivamente. Cabe precisar que, en las seis quejas presentadas ante el JNE, para anular los comicios de AP, se da cuenta que Cinthia Pajuelo, presidenta del CNE-AP y hoy denunciada por “reemplazar a 28 delegados”, registró una “ausencia injustificada” en la sesión.

Este fue un instrumento clave en la identificación de “irregularidades” por parte del JNE y que lo llevaría a cuestionar a la ONPE.

Omisiones

Cabe indicar que el órgano electoral de AP envió la misma documentación a la ONPE, según una carta de su CNE que también fue firmada por Ubillús y Alderete, según revisó este Diario.

El CNE-AP señaló que dicha información “constituye la única versión válida y oficial del proceso electoral interno, al haber sido debidamente aprobada por este colegiado”. Por ello, agrega que “cualquier otro registro que no se sustente en dicha resolución carece de validez”.

Correo buscó la versión de la ONPE. Ante la negativa de una comunicación telefónica, el área de prensa solicitó las consultas respectivas vía escrita. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La comunicación de AP a la ONPE se produjo el 3 de diciembre, según la carta en mención; el mismo día que el JNE recibió la propia. Incluso, de no haberse concretado dicho envío, el Jurado ha dejado constancia que notificó a la ONPE con la misma documentación, solo dos días después, a las 10:38 a.m.

“El mismo 5 de diciembre, en horas de la noche, el JNE pone en conocimiento de la ONPE” una información distinta. Esta vez, remitió un informe en el que recogió observaciones advertidas durante su labor fiscalizadora, en las mesas de sufragio, y el citado registro enviado por Acción Popular.

Versus

La conclusión a la que llegó el JNE, en dicho informe, fue la siguiente: “Durante el ensamblaje del material electoral, en los locales de Lima Metropolitana y el Callao (…) se detectó que la lista de electores y relación de electores (…) no guardaba concordancia con Resolución N° 069-2025/CNE-AP a través de la cual proclamó a sus ganadores, de las elecciones primarias de delegados del 30 de noviembre”, enviado por el partido el 3 de diciembre.

Además, adjuntó “registros fotográficos, de todas las listas de electores de las mesas 901001 a 901006”, que sus “fiscalizadores pidieron al personal de la ONPE tomar”.

Ya en su resolución de nulidad, el Jurado reafirmó que “no existe coincidencia entre la relación de delegados declaradores ganadores por el CNE-AP y la lista (…) elaborada por la ONPE” para el 7 de diciembre. Esto se llevó a cabo en doce circunscripciones electorales.

“El JNE informó a la ONPE con antelación (…), no habiendo adoptado la ONPE las medidas del caso”, puntualizó. Contrario a ello, agrega el JNE, la ONPE le respondió el mismo 7 de diciembre e indicó que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE, carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”.

Esto es, la ONPE desconoce cualquier comunicación ajena a su Registro de Elecciones Primarias (REP). En dicho aplicativo, el presidente del CNE del partido, Cinthia Pajuelo, debía ingresar los nombres de los delegados elegidos. Para ello, tenía como fecha límite el 3 de diciembre.

Así, ante la “desaparición” de Pajuelo, según las denuncias, el CNE optó por notificar los resultados a través de una resolución, sin embargo, paralelamente el REP recibió otros resultados de Pajuelo.

El JNE destaca que la ONPE dejó a “un lado, las observaciones realizadas por los fiscalizadores del JNE, las cuales les hacían ver que se estaría cometiendo un error al considerar delegados que no fueron elegidos el 30 de noviembre”.

También asegura que la entidad se apartó de su deber “de asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa”.