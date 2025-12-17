El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 inició un procedimiento contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral.

La decisión se sustenta en un informe de fiscalización que advierte el posible uso de recursos públicos para favorecer al partido Somos Perú, agrupación a la que está afiliado.

El caso fue formalizado mediante una resolución del JEE y se encuentra en etapa preliminar. Pese a que Villegas permanece prófugo tras una condena por colusión agravada, el organismo electoral resolvió continuar con el trámite y le otorgó un plazo de un día hábil para presentar sus descargos.

El informe señala que durante actividades oficiales se habría empleado infraestructura municipal, simbología partidaria y mensajes con contenido político.

Entre los hechos evaluados figura un evento realizado en un complejo deportivo del distrito, donde se usaron colores y emblemas vinculados a Somos Perú, además de expresiones alusivas a posibles candidaturas.