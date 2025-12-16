El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó en su portal institucional las resoluciones mediante las cuales oficializa las fórmulas presidenciales que quedaron habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026, sumando un total de 36 planchas presidenciales.

Las resoluciones recogen los resultados de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos y alianzas electorales, realizadas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre, y se sustentan en la información remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

38 organizaciones superaron el umbral de participación

De las 39 organizaciones políticas inicialmente habilitadas para participar en los comicios primarios, 38 lograron superar el umbral de participación establecido, de acuerdo con la modalidad de elección elegida —voto de afiliados o elección por delegados—, lo que les permite continuar en el proceso electoral.

No obstante, el partido Acción Popular no fue considerado, luego de que el JNE declarara nulo su proceso electoral interno.

Asimismo, se precisó que los partidos Frepap y Ciudadanos por el Perú solo presentarán listas al Congreso, por lo que no forman parte de las fórmulas presidenciales, reduciendo el número final a 36 planchas.

Plazo para solicitar la inscripción de candidaturas

El JNE informó que las 38 organizaciones políticas habilitadas deberán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los jurados electorales especiales (JEE) hasta las 23:59:59 horas del 23 de diciembre.

El trámite también podrá realizarse de manera virtual a través del sistema Declara+, siempre que el personero legal ingrese con su usuario y clave e inicie el registro de información hasta las 12:00 horas del 24 de diciembre, permaneciendo en el sistema de forma ininterrumpida hasta completar el envío.

Las 36 fórmulas presidenciales habilitadas

Estas son las planchas presidenciales oficializadas por el JNE para las Elecciones Generales 2026:

Ahora Nación: Alfonso López Chau / Luis Alberto Villanueva / Ruth Buendía Alianza Electoral Venceremos: Ronald Atencio / Elena Rivera / Alberto Quintanilla Alianza para el Progreso: César Acuña / Alejandro Soto / Jessica Tumi Avanza País: José Williams / Fernán Altuve-Febres / Karol Paredes Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra / Yessika Arteaga / Belén Palacios Fuerza Popular: Keiko Fujimori / Luis Galarreta / Miguel Torres Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli / Gilbert Violeta / María Pariona Juntos por el Perú: Roberto Sánchez / Analí Márquez / Brígida Curo Libertad Popular: Rafael Belaunde / Pedro Cateriano / Tania Porles Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama / María Valdivia / Lucio Vásquez Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont / Daniel Barragán / Dina Hancco PTE – Perú: Napoleón Becerra / Wilson Clemente / Nélida Cuayla Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto / Susana Matute / Carlos Caballero Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco / María Paredes / Wilbert Segovia Partido Demócrata Verde: Alex González / Maritza Sánchez / Félix Murazzo Partido Democrático Federal: Armando Massé / Virgilio Acuña / Lydia Díaz Somos Perú: George Forsyth / Johana Lozada / Herbe Olave Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera / Elizabeth León / Carlos Cuaresma Partido Morado: Mesías Guevara / Heber Cueva / Marisol Liñán País para Todos: Carlos Álvarez / María Chambizea / Diego Guevara Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller / Rossana Montes / Jorge Carcovich Cooperación Popular: Yonhy Lescano / Vanessa Lazo / Carmela Salazar Integridad Democrática: Wolfgang Grozo / Cecilia Azabache / Wellintong Prada Perú Libre: Vladimir Cerrón / Flavio Cruz / Bertha Rojas Perú Acción: Francisco Diez Canseco / Roberto Koster / Clara Quispe Perú Primero: Mario Vizcarra / Carlos Illanes / Judith Mendoza PRIN: Walter Chirinos / Julio Vega / Mayra Vargas SíCreo: Carlos Espá / Alejandro Santamaría / Melitza Yanzich Perú Moderno: Carlos Jaico / Miguel Almenara / Liz Quispe Podemos Perú: José Luna / Cecilia García / Raúl Noblecilla Primero la Gente: Marisol Pérez Tello / Raúl Molina / Manuel Ato Progresemos: Paul Jaimes / Mónica Guillén / Jorge Caloggero Renovación Popular: Rafael López Aliaga / Norma Yarrow / Jhon Ramos Salvemos al Perú: Antonio Ortiz / Jaime Freundt / Giovanna Demurtas Un Cambio Diferente: Rosario Fernández / Arturo Fernández / Anita Carnero Unidad Nacional: Roberto Chiabra / Javier Bedoya / Neldy Mendoza

Próximos hitos del proceso electoral

El JNE precisó que, si bien ya se oficializaron las fórmulas, hasta el 23 de diciembre se conocerá la relación final de candidatos invitados por los partidos políticos.

Las elecciones primarias también definieron a los postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, en el marco del retorno a la bicameralidad.