Las planchas fueron definidas en las elecciones primarias realizadas el 30 de noviembre y 7 de diciembre, según información remitida por la ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó en su portal institucional las resoluciones mediante las cuales oficializa las fórmulas presidenciales que quedaron habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026, sumando un total de 36 planchas presidenciales.

Las resoluciones recogen los resultados de las elecciones primarias organizadas por los partidos políticos y alianzas electorales, realizadas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre, y se sustentan en la información remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

38 organizaciones superaron el umbral de participación

De las 39 organizaciones políticas inicialmente habilitadas para participar en los comicios primarios, 38 lograron superar el umbral de participación establecido, de acuerdo con la modalidad de elección elegida —voto de afiliados o elección por delegados—, lo que les permite continuar en el proceso electoral.

No obstante, el partido Acción Popular no fue considerado, luego de que el JNE declarara nulo su proceso electoral interno.

Asimismo, se precisó que los partidos Frepap y Ciudadanos por el Perú solo presentarán listas al Congreso, por lo que no forman parte de las fórmulas presidenciales, reduciendo el número final a 36 planchas.

Plazo para solicitar la inscripción de candidaturas

El JNE informó que las 38 organizaciones políticas habilitadas deberán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los jurados electorales especiales (JEE) hasta las 23:59:59 horas del 23 de diciembre.

El trámite también podrá realizarse de manera virtual a través del sistema Declara+, siempre que el personero legal ingrese con su usuario y clave e inicie el registro de información hasta las 12:00 horas del 24 de diciembre, permaneciendo en el sistema de forma ininterrumpida hasta completar el envío.

Las 36 fórmulas presidenciales habilitadas

Estas son las planchas presidenciales oficializadas por el JNE para las Elecciones Generales 2026:

  1. Ahora Nación: Alfonso López Chau / Luis Alberto Villanueva / Ruth Buendía
  2. Alianza Electoral Venceremos: Ronald Atencio / Elena Rivera / Alberto Quintanilla
  3. Alianza para el Progreso: César Acuña / Alejandro Soto / Jessica Tumi
  4. Avanza País: José Williams / Fernán Altuve-Febres / Karol Paredes
  5. Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra / Yessika Arteaga / Belén Palacios
  6. Fuerza Popular: Keiko Fujimori / Luis Galarreta / Miguel Torres
  7. Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli / Gilbert Violeta / María Pariona
  8. Juntos por el Perú: Roberto Sánchez / Analí Márquez / Brígida Curo
  9. Libertad Popular: Rafael Belaunde / Pedro Cateriano / Tania Porles
  10. Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama / María Valdivia / Lucio Vásquez
  11. Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont / Daniel Barragán / Dina Hancco
  12. PTE – Perú: Napoleón Becerra / Wilson Clemente / Nélida Cuayla
  13. Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto / Susana Matute / Carlos Caballero
  14. Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco / María Paredes / Wilbert Segovia
  15. Partido Demócrata Verde: Alex González / Maritza Sánchez / Félix Murazzo
  16. Partido Democrático Federal: Armando Massé / Virgilio Acuña / Lydia Díaz
  17. Somos Perú: George Forsyth / Johana Lozada / Herbe Olave
  18. Frente de la Esperanza 2021: Fernando Olivera / Elizabeth León / Carlos Cuaresma
  19. Partido Morado: Mesías Guevara / Heber Cueva / Marisol Liñán
  20. País para Todos: Carlos Álvarez / María Chambizea / Diego Guevara
  21. Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller / Rossana Montes / Jorge Carcovich
  22. Cooperación Popular: Yonhy Lescano / Vanessa Lazo / Carmela Salazar
  23. Integridad Democrática: Wolfgang Grozo / Cecilia Azabache / Wellintong Prada
  24. Perú Libre: Vladimir Cerrón / Flavio Cruz / Bertha Rojas
  25. Perú Acción: Francisco Diez Canseco / Roberto Koster / Clara Quispe
  26. Perú Primero: Mario Vizcarra / Carlos Illanes / Judith Mendoza
  27. PRIN: Walter Chirinos / Julio Vega / Mayra Vargas
  28. SíCreo: Carlos Espá / Alejandro Santamaría / Melitza Yanzich
  29. Perú Moderno: Carlos Jaico / Miguel Almenara / Liz Quispe
  30. Podemos Perú: José Luna / Cecilia García / Raúl Noblecilla
  31. Primero la Gente: Marisol Pérez Tello / Raúl Molina / Manuel Ato
  32. Progresemos: Paul Jaimes / Mónica Guillén / Jorge Caloggero
  33. Renovación Popular: Rafael López Aliaga / Norma Yarrow / Jhon Ramos
  34. Salvemos al Perú: Antonio Ortiz / Jaime Freundt / Giovanna Demurtas
  35. Un Cambio Diferente: Rosario Fernández / Arturo Fernández / Anita Carnero
  36. Unidad Nacional: Roberto Chiabra / Javier Bedoya / Neldy Mendoza

Próximos hitos del proceso electoral

El JNE precisó que, si bien ya se oficializaron las fórmulas, hasta el 23 de diciembre se conocerá la relación final de candidatos invitados por los partidos políticos.

Las elecciones primarias también definieron a los postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, en el marco del retorno a la bicameralidad.

