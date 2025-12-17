La Comisión Permanente del Congreso se reunirá hoy para debatir y votar una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez hasta el 31 de diciembre de 2026.

La sesión comenzará de manera semipresencial a las 9:00 a.m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

El tema llega a esta instancia luego de haber sido aprobado en primera votación por el pleno, a inicios de diciembre.

Ahora, corresponde realizar la segunda y definitiva votación, paso necesario para que la medida entre en vigencia.

Alcance

Durante la sesión, los congresistas analizarán los detalles de la propuesta. Entre los puntos a debatir está la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, que aún espera aprobación en la Comisión de Energía y Minas.

Hoy, asimismo, se definirá si quedarán definitivamente excluidos los aproximadamente 50 mil mineros que fueron retirados del Reinfo en julio último, y se votará la propuesta relacionada con la prohibición del uso de mercurio en la minería informal, que fue rechazada en versiones anteriores.

Otro aspecto central que se evaluará es la rectoría del proceso por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La propuesta establece que se coordine con los gobiernos regionales, se implemente mecanismos de simplificación administrativa, asistencia técnica, supervisión ambiental y fortalecimiento institucional, y se transfiera el acervo documentario de los gobiernos regionales al Minem en un plazo máximo de 60 días desde la entrada en vigor de la ley, si se aprueba la ampliación.

Postura

Previamente, tras la primera votación en el pleno, el presidente José Jerí dijo estar “preliminarmente conforme” con la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026, pero condicionó su respaldo a que no se habilite el retorno masivo de mineros excluidos.