La gestión del gobernador Jorge Pérez Flores vuelve a quedar bajo escrutinio tras el uso constante del estadio Elías Aguirre para ferias comerciales, conciertos y eventos gastronómicos, a pesar de que una resolución del Instituto Peruano del Deporte (IPD) limita su utilización exclusivamente a fines deportivos. La cesión del predio, más de 150.000 metros cuadrados del complejo deportivo, fue autorizada en enero de este año con la condición de que el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) ejecute un proyecto de inversión destinado a mejorar la infraestructura para el deporte competitivo.

Resolución del IPD exige cumplimiento del uso deportivo

La Resolución N.° 000032-2025 del Consejo Directivo del IPD, emitida el 31 de enero de 2025, no deja espacio para interpretaciones amplias: el GRL debe “cumplir con la finalidad o uso asignado al predio”, desarrollar actividades estrictamente vinculadas al proyecto y conservar diligentemente las instalaciones. Pese a ello, el estadio se ha convertido este año en escenario de diversos eventos ajenos a la práctica deportiva. Entre el 27 y el 29 de junio acogió la feria gastronómica Perú Mucho Gusto; el 4 y 5 de octubre se realizó la I Feria Agropecuaria con presentaciones de grupos locales de cumbia; y para este 14 de diciembre está programada la feria Lambayeque Emprende 2025, que anuncia la participación de un reconocido grupo de cumbia y otro artista invitado, con ingreso gratuito.

Falta de avances en infraestructura deportiva

El consejero regional Juan Pablo Horna aseguró que no existe, hasta la fecha, ninguna obra de envergadura en el estadio, pese al mandato del IPD de ejecutar un plan de contingencia en un plazo de dos años y cinco meses. “No se ha observado avance significativo ni intervenciones sustanciales que respondan a la resolución aprobada”, afirmó.

Impacto en vecinos del estadio

Los residentes del sector contiguo al complejo también se ven afectados. Julio Verástegui, dirigente del pueblo joven Ricardo Palma, sostuvo que los conciertos generan problemas recurrentes. “Siempre que hay eventos musicales se producen enfrentamientos entre personas ebrias. Nosotros vivimos al frente y somos los primeros en lidiar con el desorden”, dijo.

Durante la visita realizada por Correo, se constató que parte del cerco perimétrico del estadio presenta un deterioro crítico. En varios tramos se aprecia salitre en las superficies, bases estructurales visiblemente dañadas y paredes inclinadas que evidencian una pérdida de estabilidad. La situación más crítica se observa en el sector que da a las avenidas Hernán Meiner y Confraternidad. En ese punto, este medio observó a tres obreros realizando únicamente el asentado de ladrillo en tres paños del cerco.

Administración del estadio y eventos promovidos

Aunque las oficinas del IPD funcionan en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, representantes de la institución señalaron a este medio que la administración del estadio Elías Aguirre corresponde al GRL. No hubo precisiones sobre algún plan de recuperación.

Tanto las ferias del 4 y 5 de octubre como la del 14 de diciembre fueron promovidas por la Gerencia Regional de Agricultura, cuyo titular es Miguel Ángel Pérez Valdiviezo. Correo buscó una entrevista con el gerente Pérez; sin embargo, personal de vigilancia de la sede indicó que se encontraba en una reunión y no pudo atender.