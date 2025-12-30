La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) necesitará recaudar S/ 52 millones 356 mil 145.96 para el ejercicio fiscal 2026, a fin de cubrir los costos de los servicios de barrido de calles, recojo de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo.

Este monto total representará un incremento de S/ 3 millones 744 mil 655.61 en comparación con el periodo 2025.

Así lo detalla el informe legal N°001329-2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y que recoge el sustento técnico para reajustar los arbitrios municipales que la comuna facturará a los contribuyentes el próximo año.

El documento será debatido este martes 30 de diciembre en una sesión que reunirá al pleno del Concejo Municipal. Si la propuesta es aprobada por la alcaldesa Janet Cubas Carranza y los regidores, la comuna publicará una ordenanza para regular este nuevo régimen legal tributario.

Observaciones de regidores

El regidor Orlando Puell Varas indicó que el informe podría ser observado por cifras que no cuadran. “En el cuadro comparativo, la variación del costo es 32% y parece que es un error, porque sería demasiado. La variación tendría que llegar al 8%. Esto muestra que ni en eso trabajan bien los funcionarios y por eso solicitaré aclaraciones”, explicó.

Agregó que el informe legal y los cuadros comparativos se fundamentan en los reportes del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), que además cuentan con el visto bueno de la Gerencia de Administración.

“Pero un punto débil es que no se habría ampliado la base tributaria, pese a la formación de nuevos sectores. Por eso luego vemos que hay molestia en los vecinos, pues estos aumentos se recargan a los antiguos contribuyentes. En la sesión tenemos que conocer cuál era la base tributaria al iniciar el 2025 y cómo está a la fecha”, explicó.

Costos por servicio

Según el Informe Técnico Financiero de Costos, para el barrido de calles, la municipalidad requiere S/ 11 millones 376 mil 020, y esta labor se desarrolla en diez sectores donde se ubican 94 mil 132 predios, que hacen un total de 636 mil 212.99 metros lineales.

Mientras que el costo anual del recojo de la basura asciende a S/ 20 millones 622 mil. El servicio se ejecuta a lo largo de 3 horarios en 33 zonas de Chiclayo, donde están incluidas urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos. La comuna también retira los residuos en 36 predios de uso no domiciliario.

El informe señala que la MPCh requiere más de S/ 10 millones para atender 646 parques y bermas donde hay áreas verdes.

En cuanto al Serenazgo, el costo bordea los S/ 10 millones. Esta unidad realiza patrullajes en cuatro cuadrantes que comprenden las avenidas Luis Gonzales, Augusto B. Leguía, Prolongación Bolognesi, Quiñones, Agricultura, Lora y Cordero, entre otras. Durante el 2025, los serenos atendieron 14 mil incidencias.

Dato adicional

Los costos del informe incluyen el gasto en mano de obra, útiles, uniformes, seguros y equipos de oficina.