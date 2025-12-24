Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) intervinieron el último sábado 20 de diciembre, a tres comerciantes informales que habrían participado en los enfrentamientos registrados el día anterior en los alrededores del mercado Modelo de Chiclayo, en medio de tensiones por la ocupación del espacio público durante la campaña navideña.

Denuncia e intervención

Los intervenidos fueron identificados como los hermanos L.A., L.H. y L.M. Vilchez Yaipén, quienes fueron trasladados a la sede de la Divincri para las diligencias. Previamente, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habían interpuesto una denuncia por los delitos de violencia, resistencia a la autoridad y alteración del orden público.

Según la versión de los detenidos, estos se encontraban en una reunión con representantes de la comuna cuando fueron intervenidos por agentes policiales. En su defensa, los tres hombres dijeron que “tienen la necesidad de trabajar y que no participaron en hechos violentos”.

El subgerente de Seguridad Ciudadana, Luis Miranda Orue, informó que previamente se sostuvo una reunión con estos grupos, vinculados a los clanes familiares, para exhortarlos a no invadir el espacio público. No obstante, indicó que el viernes “intentaron y casi lograron ingresar” a zonas restringidas, principalmente esquinas de alta afluencia comercial, como Arica y Balta.

Añadió que la Policía actúa como un ente independiente y qué su intervención era en mérito a una denuncia policial.

“No hubo coordinación previa con la Policía. Se ha buscado el diálogo para que no ocupen las calles. Hay un 2% de ambulantes, que son un grupo familiar, que quiere ocupar las áreas de acceso al mercado Modelo”, expresó Miranda.

Los intervenidos fueron identificados y posteriormente quedaron en libertad.