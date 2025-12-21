La contratación del servicio de decoración navideña de los espacios públicos de Chiclayo está bajo investigación fiscal tras las observaciones formuladas por la Contraloría. A partir de estos hallazgos, el fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas inició diligencias preliminares por un plazo de 120 días.

Investigación en curso

La investigación, registrada en la carpeta fiscal N.º 684-2025, busca esclarecer presuntos delitos de colusión y negociación incompatible vinculados a la contratación del referido servicio para las celebraciones de Navidad por parte de la gestión de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Janet Cubas.

Entre los principales elementos de la indagación figura el Informe de Orientación de Oficio N.º 045-2025, en el que la entidad de control advirtió que la MPCh determinó el costo del servicio sin sustento técnico documentado y contrató a un proveedor que no acreditó los requisitos establecidos en los Términos de Referencia (TDR).

Detalles de la contratación

El proceso bajo sospecha de corrupción se inició el 14 de noviembre de 2025, cuando la Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL) solicitó la asignación presupuestal de S/ 21.000 para financiar la decoración navideña del parque principal, la fachada municipal, un tramo del jirón Elías Aguirre y la instalación de un árbol monumental.

De acuerdo a la disposición N.° 01, para la Fiscalía es relevante que, si bien el área usuaria ya contaba con un detalle desagregado de los costos, no existe evidencia documental que sustente cómo se determinaron esos montos, situación que se mantuvo a lo largo del procedimiento de contratación.

Después, el 21 de noviembre, la GDEL aprobó los TDR del servicio. No obstante, la Fiscalía ve con sorpresa que la primera versión no exigía experiencia previa a los proveedores, limitándose a requerimientos formales como contar con RUC, RNP y no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Lo más llamativo para el Ministerio Público es que, tras observaciones formuladas por el área de Logística, la gerencia usuaria emitió una versión modificada de los TDR, aunque la corrección se redujo a la inclusión de una exigencia mínima de experiencia general, sin mayor desarrollo técnico ni parámetros verificables.

Diligencias fiscales

Durante las diligencias, el magistrado podrá recabar el expediente completo de contratación, solicitar información complementaria a la Contraloría y a la Sunat, disponer declaraciones de funcionarios y ordenar pericias técnicas que permitan establecer si existió concertación indebida o favorecimiento irregular en el proceso.