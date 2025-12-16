Tras protagonizar un escándalo mundial por instalar un árbol navideño “sin gracia”, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, y su equipo de funcionarios ahora intentarían lavarse las manos.

Al ser blanco de críticas y motivo de memes virales que causaron vergüenza a los chiclayanos, la autoridad edil argumentó, en un primer momento, que los trabajos aún no habían sido concluidos y que se trataba de una prueba.

Del mismo modo, el gerente municipal, Carlos Paredes, calificó el problema como un “error comunicacional” del área de Imagen Institucional, por haber anunciado la fecha del encendido de luces, pese a que la instalación solo tenía un avance del 50%.

Caso en controversia

Sin embargo, la Contraloría reveló la verdadera causa del escándalo: la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) contrató a una empresa sin experiencia en decoración de espacios públicos, por la suma de 21,000 soles.

Debido a ello, la gestión municipal cambió su posición y ya no defiende el mal trabajo, sino que ahora lo rechaza y anuncia que aplicará penalidades a la proveedora por incumplir lo señalado en el contrato.

“La empresa ‘Mali Producciones y Eventos Especiales’, representada por María Lisset Lamas Gonzáles, incumplió con el servicio solicitado y con el proyecto digital presentado, que tenía como finalidad promover la identidad local, el turismo interno y el espíritu festivo de la ciudadanía en Navidad”, informó la comuna.

Asimismo, precisó que la propuesta visual de la contratista, encargada de decorar parte del paseo Elías Aguirre, el Parque Principal y de instalar el cuestionado árbol, no se asemeja en absoluto a lo previamente planteado para el agrado de los chiclayanos.

“La empresa también propuso colocar en la Pérgola un particular nacimiento con nieve y renos, además de decorar el frontis del Palacio Municipal, lo cual no se concluyó. El contrato está observado por incumplimiento de servicio y, hasta la fecha, la Comuna no ha realizado el pago. Se tomarán medidas de sanción y penalidad conforme a la Ley de Contrataciones Públicas”, agregó.