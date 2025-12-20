Pese a sus esfuerzos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) no puede frenar los impactos negativos del árbol de la vergüenza. Hace poco salieron a la luz los gastos que otras áreas de esta comuna efectuaron con motivo de la Navidad y la Ruta Turística del papa León XIV.

Detalle de gastos

Según la resolución N° 000122-2025, de fecha 11 de diciembre, la Gerencia de Administración y Finanzas autorizó a la jefa de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, Cristina Caipo Santa Cruz, el uso de un monto de S/ 11 mil para la instalación y ambientación del nacimiento navideño en el Parque Principal de Chiclayo.

La estructura con iluminación se encuentra en la pérgola del parque. Entre el 13 y 14 de diciembre, ahí tuvieron lugar dos eventos musicales para disfrute de la ciudadanía y con la participación de las orquestas de la Policía Nacional y del Ejército del Perú.

El mismo 11 de diciembre, la Gerencia de Administración y Finanzas emitió la resolución N°000132-2025, mediante la cual habilitó un fondo de S/ 6 mil al subgerente de Turismo y Cultura, Gerson David Cárdenas Angulo, “para cubrir los gastos de las actividades artísticas culturales de la Ruta Turística del Papa León XIV relacionadas a la navidad”.

Desde el 12 de diciembre, la MPCh viene organizando shows infantiles, tal como muestra en su cuenta oficial de Facebook. A ello hay que añadir el concierto de la orquesta Son del Duke en la avenida Balta, sobre el cual el municipio negó haber realizado algún gasto en esa presentación.

Más allá de eso no se conocen de otras actividades culturales o con motivo de su santidad León XIV.

Es preciso indicar que la autorización de dinero se realizó bajo la modalidad de encargo, que se sustenta en la Directiva N°09-2022-MPCH “Normas para el Otorgamiento, Utilización, y Rendición de Fondos bajo la Modalidad de Encargos Generales”, donde se precisa que el otorgamiento de dinero bajo la modalidad de encargo es excepcional. El objetivo es atender determinadas funciones y actividades relacionados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Además, las resoluciones precisan que Cristina Caipo y Gerson Dávila están obligados a rendir cuentas sobre los gastos que efectuaron, y deberán adjuntar los comprobantes autorizados por la Sunat.

Fiscalía en acción

Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción recogió el último miércoles toda la documentación del expediente de contratación a la empresa Mali Event Planner, de María Lisset Lamas Gonzales, que fue seleccionada para la decoración del árbol de la municipalidad. El fiscal Julio Pilco recorrió las oficinas de Logística y Administración. A su salida, remarcó que es un caso reservado, y que, por ahora, no es posible difundir más hallazgos.