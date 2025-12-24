Personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo frenó las intenciones de avezados extorsionadores que habían puesto en la mira a un próspero empresario lambayecano.

El agraviado D.R.R.Q. (55) acudió a la Divincri para denunciar que sujetos desconocidos le exigían pagar la suma de S/ 20,000 a cambio de no atentar contra su vida, su familia y sus bienes patrimoniales (empresa de maquinaria pesada).

Detalles de intervención

Ante los agentes policiales, el empresario mostró las llamadas y mensajes de WhatsApp que realizaban a su teléfono celular provenientes del número 924-808-488.

Los detectives pidieron el celular donde llegaban las amenazas, con la finalidad de entablar negociaciones con los delincuentes, haciéndose pasar como el empresario.

Es así que lograron reducir las pretensiones económicas a la suma de S/ 7,000, acordando con el extorsionador hacerle entrega de S/ 5,000 y una semana después, los S/ 2,000 restantes.

El maleante accedió y pidió que la entrega del dinero se realice en el distrito de Olmos. De esta manera, el empresario entregó la suma de S/ 500 a fin de utilizarlo en el operativo policial, previamente fotocopiado.

El día pactado, 19 de diciembre a las 8:40 de la mañana, los detectives acudieron en un vehículo, y el agraviado a bordo de su camioneta, hacia un paradero e colectivos que cobre la ruta Olmos – Piura, ubicado cerca del arco de entrada a la Ciudad del limón.

En un primero momento, el extorsionador indicó que el dinero iba a ser recogido por una mujer vestida con un polo blanco; sin embargo, luego cambió de parecer, y dijo que lo haría un hombre de estatura mediana y tez trigueña, vestido con short y sin polo.

Efectivamente, un sujeto con dichas características se acercó al vehículo, conversando con un celular apegado a su oreja, y pidió que le hagan entrega del paquete. Uno de los agentes, vestido de civil, le da en sus manos un sobre manila, y segundos después, proceden a detenerlo.

El sujeto fue identificado como Cristhian Gustavo Soplapuco Escarate. En ese momento, recibió reiteradas llamadas telefónicas, procediendo a contestar espontáneamente. Al poner en altavoz, se escucha que un sujeto se dirige a él como primo y le pide que vaya a su casa a contar el dinero.

Le dijo que en el sobre hay 5,000 soles, que coja S/ 500 y que el resto se los deposite en un agente BCP.