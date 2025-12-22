La temporada de verano en la región Lambayeque arrancará este domingo 21 de diciembre y el aumento de temperaturas empuja a cientos de personas a buscar formas de refrescarse.

Una opción son las playas y piscinas, consideradas como lugares de esparcimiento para las familias, y con más razón para los pequeños del hogar.

Pero antes de visitar estos lugares es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, para evitar problemas en la salud.

Zonas saludables

De acuerdo a la evaluación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), entre el 15 y 19 de diciembre, de las once playas en Lambayeque solo Pimentel cumple los tres requisitos para ser considerada saludable.

En este concurrido balneario de la provincia de Chiclayo se verificó que hay calidad microbiológica en agua y arena. Asimismo, que el municipio implementó servicios higiénicos y que se da el recojo de los residuos sólidos.

Todo lo contrario sucede en Puerto Eten, Lobos, Playa Hermosa y Las Rocas. Se trata de zonas muy visitadas, pero lo que aún falta garantizar es la limpieza y el funcionamiento de los servicios higiénicos para el público.

Otras playas consideradas no saludables para el verano 2025-2026 son Monsefú, Caleta Santa Rosa, Lagunas y Ciudad Eten.

Expertos de la Diresa Lambayeque indicaron que la calificación “No Saludable” puede variar, aunque ello dependerá de que los municipios pongan de su parte en las próximas semanas.

En lo que corresponde a la provincia de Lambayeque, la Diresa determinó que, por ahora, la Caleta San José y Naylamp no son saludables, debido a que no hay calidad de limpieza y faltan servicios higiénicos.

Es preciso señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que el verano llegará con temperaturas dentro de los rangos habituales en la costa; sin embargo, informó que los niveles de radiación ultravioleta oscilarán entre muy altos y extremadamente altos en todo el país.

Piscinas

De los 57 establecimientos que brindan este servicio, 34 son considerados no saludables por la Digesa.

Las observaciones se dieron tras comprobarse falta de calidad microbiológica y limpieza; así como ausencia de equipamiento e instalaciones para la seguridad y documentación.

Dieciocho piscinas no saludables fueron detectadas a lo largo de Chiclayo, La Victoria, Monsefú, Pimentel, José Leonardo Ortiz, Pomalca, Pucalá, Pátapo y Cayaltí. En estas 3 últimas localidades, las piscinas fueron cerradas por falta de autorización sanitaria.

Del mismo modo 5 de ellas se ubicaron en Pítipo y Ferreñafe; mientras que 11 se encontraron en Jayanca, Olmos, Motupe y Lambayeque.

Los reportes en Chiclayo y Lambayeque fueron posibles luego de inspecciones durante el 2025, a diferencia de Ferreñafe donde los controles se dieron hasta el 2024.