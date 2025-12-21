La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Mórrope, en la región Lambayeque, efectuó pagos por servicios de consultoría que no cuentan con documentos que sustenten su contratación y la presentación de producto.

Hallazgos de la auditoría

Según el Informe de Auditoría N° 19008-2025-CG, la entidad pagó S/ 1’070,300 a cuatro personas naturales, sin acreditar que los servicios de consultoría para la elaboración de expedientes técnicos, estudios de preinversión y fichas técnicas de actividades de intervención hayan sido realizados.

La auditoría determinó que estos pagos fueron formalizados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) utilizando el clasificador de “gasto servicios diversos” y el tipo de “operación gasto – planilla”, pese a que dichos conceptos no correspondían a los servicios supuestamente prestados.

Incluso, se detectó que los servicios atribuidos a las personas naturales pagadas no fueron ejecutados por ellas. Por el contrario, la Contraloría verificó que existían contrataciones previas con otros proveedores que sí realizaron los trabajos de consultoría, lo que confirma que los pagos no se sustentan en ninguna prestación real.

Procedimiento y responsables

Los desembolsos se realizaron mediante 30 cartas de órdenes electrónicas, autorizadas de manera mancomunada por el gerente municipal y el gerente de Planeamiento, quien también ejerció como jefe encargado de Contabilidad.

Como resultado, el órgano de control identificó presunta responsabilidad penal en tres exfuncionarios: Rodolfo Sandoval Santamaría (gerente municipal), Grecia Montenegro Vásquez (jefa de Tesorería) y Johans Figueroa Valdivieso (jefe de Planeamiento).