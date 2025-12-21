En la provincia de Chiclayo, la gestión del alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, volvió a causar malestar a los trabajadores municipales.

Ayer desde temprano, tuvo lugar un plantón en dicha entidad, debido a una deuda por el concepto de movilidad del mes de noviembre y la gratificación de este mes.

De acuerdo a la información de los denunciantes, esta demora afecta a 60 empleados del régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y a 82 servidores del sistema 726.

Reunión con el alcalde

Como respuesta al reclamo, el burgomaestre se reunió al mediodía con dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales, a quienes informó que el aguinaldo será depositado entre hoy y mañana. Asimismo, ofreció que la movilidad será cancelada el 26 de diciembre.

La deuda total por este beneficio es de aproximadamente 24 mil soles. Fuentes del municipio indicaron a Correo que la preocupación entre los empleados no se ha disipado, y los gremios evaluarán nuevas acciones.

Crisis presupuestal

En el municipio no hay suficiente presupuesto, y así lo muestra el Informe N°2110-2025, emitido en noviembre. En este documento, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunicó a la Oficina General de Administración que ya no quedaba más dinero para seguir atendiendo gastos corrientes y para contratar servicios o adquirir bienes.

Para ese momento, ya se había usado el 99.8% del presupuesto certificado (más de S/ 7 millones). Mediante el Informe N°2027-2025, elaborado en octubre, la Oficina de Planeamiento remarcó que la situación presupuestal y financiera de la municipalidad era adversa, pues no se contaba con dinero para cubrir los gastos por agua y electricidad.