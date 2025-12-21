De una muerte se salvaron cinco obreros de construcción civil, luego que un aparatoso incidente se registrara en plenas labores, en el distrito de San José.

Este suceso que pudo terminar en tragedia ocurrió el último miércoles, cuando una vivienda en plena construcción colapsó en el asentamiento humano El Pescador de la mencionada localidad, dejando heridos a cinco de los trabajadores que realizaban sus faenas.

Auxilio de vecinos

Vecinos de la zona, al percatarse del hecho, de inmediato corrieron a rescatar a los hombres que estaban atrapados entre los escombros. Tres de los agraviados, quienes al parecer tenían heridas leves, fueron trasladados por sus familiares hacia una clínica de Chiclayo, donde el médico de turno los estabilizó totalmente.

Mientras tanto, Alex Oliveira Guerrero, de 26 años de edad, y José Zafra Mendoza (74), fueron los que llevaron la peor parte al quedar en estado de gravedad. Ellos, en un primer momento, fueron derivados al centro de salud de San José, pero luego por su delicada situación los condujeron a Chiclayo.

Construcción irregular

Moradores de la zona dieron a conocer que la construcción fue paralizada en mayo del 2025, por no contar con los respectivos permisos de la municipalidad; sin embargo, pese a ello, reiniciaron la obra de manera clandestina y sin tener las medidas de protección, así como de seguridad que rige la ley, pudiendo haberles costado la vida a los obreros.

Medidas de la municipalidad

Autoridades de la comuna de San José informaron que ante este caso y futuros desacatos procederán a realizar las sanciones administrativas contra los responsables de la construcción y reforzarán todas las acciones necesarias para evitar otras posibles negligencias.