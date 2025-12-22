Este domingo 21 de diciembre, a las 10:03 horas, comenzó oficialmente la estación de verano en todo el Perú, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Las temperaturas se mantendrán en rangos normales durante la temporada 2025-2026, aunque se esperan episodios de calor intenso hacia febrero y marzo, con valores cercanos a 30 °C, especialmente en Lima Metropolitana (20,4-29,2 °C).

En la costa predominarán condiciones normales, con noches frescas iniciales y altos índices de radiación UV “muy altos” a “extremadamente altos”.

El Senamhi recomienda usar bloqueador solar, gorros, lentes y evitar el sol en horas pico. En la sierra y Amazonía, se prevén temperaturas normales o superiores, con noches más cálidas en la selva.

Las lluvias serán normales en costa y sierra norte, con eventos aislados en diciembre-enero (Cajamarca y La Libertad), y superiores a lo normal en marzo en andes orientales y Amazonía.

El Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) mantiene “No Activo” El Niño Costero y La Niña, con mayor probabilidad de condiciones neutras (58%) o cálidas (32%).